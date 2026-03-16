Designerul chinez stabilit la Londra, Susan Fang, aduce o notă eterică în universul Melissa printr-o nouă colaborare. Aceasta reinventează trei siluete emblematice ale brandului, folosind abordarea sa unică, inspirată de natură, pentru a crea piese ce par desprinse din basme. Colecția va fi lansată global pe 17 martie.

O colaborare transformată în vis

Cunoscută pentru siluetele sale romantice și motivele florale, Susan Fang a lucrat cu materialul specific brandului Melissa pentru a-și transpune viziunea în realitate. Nu e de mirare că rezultatul este unul spectaculos. „Lucrul cu Melissa și materialul lor PVC sub formă de jeleu ne-a permis să creăm un pantof super suprarealist”, a declarat Fang. „Am admirat întotdeauna Melissa pentru capacitatea lor de a transforma pantofii în vise. A fost magic să lucrăm împreună la colecție.”

Trei modele reinterpretate

colecția aduce în prim-plan trei stiluri distincte, fiecare disponibil în patru variante de culori pastelate. Primul este Melissa Luna Bloom, o pereche de balerini romantici cu detalii inspirate de flori. Urmează Melissa Possession Platform Sakura, o reinterpretare proaspătă a siluetei clasice Possession, dar cu accente sculpturale Sakura. Iar al treilea model este Melissa Daphnis Ballerina, un alt tip de balerin cu un design aparte.

Fiecare piesă e o declarație.

Viziune și control total

Pentru această colecție, Fang a lucrat îndeaproape cu soțul ei, Orelio de Jonghe, un designer industrial, pentru a explora limitele posibilului. Iar implicarea lor a fost totală, de la idee la produsul finit. „Cu această colaborare, am avut cu siguranță cel mai mare control”, a explicat de Jonghe. „Am avut o viziune foarte puternică despre ceea ce voiam să facem de la început. De la primul prototip printat 3D pe care l-am făcut acasă (un detaliu tehnic important) și până la produsul final, pantofii au ieșit foarte aproape de viziunea noastră originală. E drept că am avut niște idei nebunești la început, iar cu ajutorul echipei Melissa, acel vis a devenit realitate.”

Tehnici noi pentru un efect de basm

Dincolo de forme, inovația stă în detalii. Fang a menționat că au proiectat un pantof-floare norocoasă, care pare că înflorește la 360 de grade în jurul piciorului, fiind un simbol al norocului și iubirii pentru purtătoare. Dar cum au obținut acel aspect aproape ireal? V-ați întrebat vreodată cum ar fi să purtați un pantof ce pare din sticlă, dar e moale ca o mângâiere?

„Am explorat, si, noi tehnici cu Melissa pentru a obține un gradient magic care trece de la opac la transparență cristalină, astfel încât pantoful să pară desprins dintr-un vis, imposibil de delicat, ca sticla, și totuși incredibil de moale pe piele”, a adăugat Fang. „Dorința noastră este ca atunci când oamenii îi încalță, să se simtă purtați de propriile vise, înveliți într-o fantezie a bucuriei și a miracolelor.”

Colecția Melissa x Susan Fang va fi disponibilă global începând cu 17 martie, exclusiv online pe ShopMelissa.com.