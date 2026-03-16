Designerul chinez stabilit la Londra, Susan Fang, aduce o notă eterică în universul Melissa printr-o nouă colaborare. Aceasta reinventează trei siluete emblematice ale brandului, folosind abordarea sa unică, inspirată de natură, pentru a crea piese ce par desprinse din basme. Colecția va fi lansată global pe 17 martie.
O colaborare transformată în vis
Cunoscută pentru siluetele sale romantice și motivele florale, Susan Fang a lucrat cu materialul specific brandului Melissa pentru a-și transpune viziunea în realitate. Nu e de mirare că rezultatul este unul spectaculos. „Lucrul cu Melissa și materialul lor PVC sub formă de jeleu ne-a permis să creăm un pantof super suprarealist”, a declarat Fang. „Am admirat întotdeauna Melissa pentru capacitatea lor de a transforma pantofii în vise. A fost magic să lucrăm împreună la colecție.”
Trei modele reinterpretate
colecția aduce în prim-plan trei stiluri distincte, fiecare disponibil în patru variante de culori pastelate. Primul este Melissa Luna Bloom, o pereche de balerini romantici cu detalii inspirate de flori. Urmează Melissa Possession Platform Sakura, o reinterpretare proaspătă a siluetei clasice Possession, dar cu accente sculpturale Sakura. Iar al treilea model este Melissa Daphnis Ballerina, un alt tip de balerin cu un design aparte.
Viziune și control total
Pentru această colecție, Fang a lucrat îndeaproape cu soțul ei, Orelio de Jonghe, un designer industrial, pentru a explora limitele posibilului. Iar implicarea lor a fost totală, de la idee la produsul finit. „Cu această colaborare, am avut cu siguranță cel mai mare control”, a explicat de Jonghe. „Am avut o viziune foarte puternică despre ceea ce voiam să facem de la început. De la primul prototip printat 3D pe care l-am făcut acasă (un detaliu tehnic important) și până la produsul final, pantofii au ieșit foarte aproape de viziunea noastră originală. E drept că am avut niște idei nebunești la început, iar cu ajutorul echipei Melissa, acel vis a devenit realitate.”
Tehnici noi pentru un efect de basm
Dincolo de forme, inovația stă în detalii. Fang a menționat că au proiectat un pantof-floare norocoasă, care pare că înflorește la 360 de grade în jurul piciorului, fiind un simbol al norocului și iubirii pentru purtătoare. Dar cum au obținut acel aspect aproape ireal? V-ați întrebat vreodată cum ar fi să purtați un pantof ce pare din sticlă, dar e moale ca o mângâiere?
„Am explorat, si, noi tehnici cu Melissa pentru a obține un gradient magic care trece de la opac la transparență cristalină, astfel încât pantoful să pară desprins dintr-un vis, imposibil de delicat, ca sticla, și totuși incredibil de moale pe piele”, a adăugat Fang. „Dorința noastră este ca atunci când oamenii îi încalță, să se simtă purtați de propriile vise, înveliți într-o fantezie a bucuriei și a miracolelor.”
Colecția Melissa x Susan Fang va fi disponibilă global începând cu 17 martie, exclusiv online pe ShopMelissa.com.