Superalimente pentru proaspetele mamici

Pierderea kilogramelor acumulate in sarcina este una dintre prioritatile fiecarei proaspete mamici, alaturi de sanatatea si fericirea puiutilor. Pentru a face fata provocarilor pe care le lanseaza viata de mama, mai ales daca sunt la primul copil, femeile au nevoie de energie. Multa energie.

O dieta sanatoasa poate asigura atat nivelul de energie necesar pentru a face fata noptilor nedormite, cat si un lapte matern hranitor, iar rezervele de nutrienti din organism nu vor fi afectate. Despre alimentele premise si interzise in perioada de lauzie si in alaptare circula multe mituri. Exista alimente despre care se crede ca ar determina aparitia colicilor, dar nu exista niciun studiu care sa si confirme sau sa infirme. Cum fiecare organism reactioneaza altfel, important este ca proaspetele mame sa manance sanatos si sa urmareasca eventualele reactii ale bebelusului.

Va prezentam o lista de alimente care nu ar trebui sa lipseasca din dieta niciunei mamici, mai ales daca alapteaza.

Somon

Nu exista alimentul perfect, care sa furnizeze tot ce are nevoie un organism. Dar somonul se apropie de cerinte atunci cand vorbim de alimentatia unei proaspete mamici. Ca si alti pesti grasi, somonul contine un acid gras numit DHA, care este esential pentru dezvoltarea sistemului nervos. Pe langa beneficiile de care se bucura bebelusul, prin intermediul laptelui matern, si mama are de castigat, DHA fiind responzabil si cu buna dispozitie. Studiile arata ca acidul gras are un rol important in prevenirea depresiilor post partul.

Chiar daca este un aliment complet si complex, nu trebuie consumat in cantitati mari. Cantitatea recomandata intr-o saptamana este de 350 de grame, din cauza continutului de mercur al pestelui.

Lactate semidegresate

Indiferent daca preferati iaurt, lapte sau branza, lactatele sunt o parte importanta in alimentatia proaspetei mame. Calciu si vitamina D pentru oase, proteine, vitamine B, toate vin la pachet cu laptele si derivatele din lapte consumate. Incercati sa mancati trei portii in fiecare zi (un iaurt, un pahar de lapte si 50 de grame de branza slaba).

Carne de vita slaba

Fierul este foarte important, suplimentarea sa prin intermediul produselor de sinteza putand provoca efecte secundare precum constipatia. Carnea slaba de vita este un aliment care ajuta la mentinerea nivelului de fier, dar si a celui de energie.

Leguminoase

Fasolea neagra si soiul kidney sunt printre cele mai bogate in fier dintre leguminoase. Desi multe proaspete mame se feresc de fasole, pentru a nu se balona sau a preveni colicile bebelusului, daca acestea sunt gatite corect nu creeaza probleme. In plus, fasolea boabe, alaturi de linte, este o sursa de proteine vegetale de calitate.

Afine

Cel putin doua portii de fructe proaspete sunt necesare in alimentatia zilnica, iar afinele sunt o alegere inteleapta. Bobitele sunt pline de vitamine si minerale si confera si o doza moderata de carbohidrati, care ajuta la mentinerea nivelului de energie.

Orez integral

Din dorinta de a slabi mai repede, mamicile sunt tentate sa scoata din alimentative carbohidratii. Dar nu e cea mai buna alegere. O slabire brusca poate afecta lactatia, iar schimbarea drastica a alimentatiei poate face loc depresiei. Se poate opta pentru cereale integrale, orezul integral fiind foarte gustos si usor de pregatit.

Portocale

Despre portocale e posibil ca multe mame sa fi auzit ca nu trebuie mancate dupa nastere deoarece sunt prea acide pentru bebelus. Cantitatea mare de vitamina C continuta, cantitatea mare de apa, forma ce va permite sa consumati usor la o plimbare fac din portocala o gustare rapida, nutritiva si delicioasa.

Oua

Ouale sunt o metoda versatila de a servi necesarul de proteine fara a va plictisi de acelasi gust. Oua ochi, fierte moi sau tari, posate, omleta, papara, frittata, simple sau cu legume ori bacon, consumate la micul dejun, pranz sau cina, aveti la indemana zeci de combinatii. Pe langa proteine, ouale contin si DHA, un acid gras esential.

Paine integrala si cereale integrale

Acidul folic este crucial in dezvoltarea fatului, mai ales in primele trimester de sarcina. Dar importanta sa nu se termina la nastere, fiind important si in alaptare. Pe langa fibre si fier, in painea integral se gasese si acid folic. Iar cerealele integrale sunt cele care va “energizeaza” dupa inca o noapte partial sau total nedormita.

Frunze verzi

Spanacul, varza, salata, broccoli, dar si alte legume si frunze verzi sunt bogate in vitamina A si C, fier, calciu, antioxidanti. Desi nu par foarte atractive, incercati sa le includeti in alimentatie si sa le consumati crude, netratate termic, pentru a va bucura de toti nutrientii continuti.

Apa

Unul din principalele pericole la care se expun mamele care alapteaza este deshidratarea. Un consum ridicat de apa – peste doi litri, ajuta la mentinerea hidratarii si producerea de lapte pentru bebelus. Si sucurile naturale sau laptele sunt bune pentru rehidratare, dar nimic nu se compara cu apa. Incercati sa evitati ceaiurile verzi si negre si nu faceti abuz de cafea – o cana nu dauneaza, dar sa nu fie mai multa.