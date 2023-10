Sucul de Echinacea purpurea – cel mai eficient in prevenirea imbolnavirilor de sezon

Echinacea este una dintre cele mai cunoscute si mai utilizate plante medicinale din lume, dar nu toata lumea stie ca dintre cele 9 specii, cu mai multe varietati, ale genului Echinacea, de interes medical sunt doar 3 specii: Echinacea purpurea, Echinacea pallida si Echinacea angustifolia.

Intre cele 3 specii exista diferente, atat de ordin morfologic, cat si histo-anatomic, dar mai ales biochimic, aceastea din urma fiind reflectate in calitatea raspunsului declansat la nivelul sistemului imunitar de preparatele fitofarmaceutice obtinute din specii diferite de Echinacea.

Cercetarile privind compusii activi din cele 3 specii medicinale de Echinacea au aratat ca de interes major sunt 4 grupe de substante cu actiune imunostimulatoare dovedita: derivati ai acidului cafeic, alcamide, polizaharide si glicoproteine.

Trebuie avut in vedere ca aceste componente nu sunt continute de toate cele 3 specii medicinale de Echinacea (Echinacea pallida si Echinacea angustifolia herba – nu contin polizaharide si glicoproteine, iar radacina nu contine glicoproteine), componentele nu se extrag apoi in proportii egale in toate formele extractive (concentratia cea mai mare de derivati ai acidului cafeic si polizaharide se obtine in sucul presat de Echinacea purpurea) si, in parte, sunt instabile. Toate cele 4 clase de substante active sunt continute doar de Echinacea purpurea.

Referitor la eficacitatea preparatelor de Echinacea exista foarte multe rapoarte, nu toate relevante – unele au descoperit efecte imunostimulatoare semnificative, iar altele nu au descoperit nici o diferenta intre Echinacea si placebo (pilule de zahar inactiv). Rezultatele studiilor sunt greu de comparat deoarece s-a folosit o gama larga de produse, standardizate sau nestandardizate, doze diferite si metode de tratament diferite.

Dintre preparatele cu Echinacea, cele mai relevante rezultate s-au obtinut la studiile intreprinse pe preparatele cu suc presat de Echinacea purpurea herba si extract de Echinacea pallida radix, pentru care, pe baza materialului documentar existent, Comisia Medicamentului din Germania a elaborat recomandari terapeutice pozitive.

Echinacea realizeaza stimularea sistemului de autoaparare a organismului prin mobilizarea leucocitelor si marirea activitatii fagocitozei, prin inhibitia multiplicarii virusilor si stimularea producerii de interferon.

Nu poseda actiune bactericida sau bacteriostatica directa, inhiba insa hialuronidaza si, prin aceasta, exclude actiunea invaziva a bacteriilor. In plus, se poate constata o crestere a nivelului de substante corticoide excretate prin urina, ceea ce presupune o stimulare a activitatii corticosuprarenale.

Pentru Echinacea purpurea herba recomandarile sunt pentru intarirea imunitara si sustinerea organismului in raceli si infectii ale tractului respirator superior, infectii gripale sau de tip gripal.

De ce sucul presat de Echinacea purpurea herba?

Dintre speciile de Echinacea, Echinacea purpurea contine toate cele 4 clase de substante active cu actiune imunostimulatoare;

Metoda de fabricatie – prelucrarea plantei proaspete ca suc obtinut prin presare la rece si stabilizare – asigura extragerea celor 4 clase de compusi activi;

Exista numeroase studii preclinice realizate pe acest tip de extractie;

In literatura medicala se regasesc cele mai multe studii clinice validate;

Recunoasterea internationala a proprietatilor terapeutice la nivelul aparatelor respirator si urogenital.

Culturi organice de Echinacea purpurea

Caracteristica extractelor fabricate la Plantextrakt o constituie procesarea plantelor in stare proaspata.

Aceasta presupune obtinerea fitocomplexului caracteristic fiecarei plante nealterat, in concentratie mai mare decat la procesarea plantelor uscate. Inseamna obtinerea efectelor terapeutice la valoarea lor reala, dar si o concentratie mai mare a eventualilor poluanti. De aceea, esentiala este recoltarea plantelor din zone verificate in ceea ce priveste prezenta si concentratia poluantilor din sol si din aer sau realizarea de culturi organice. Pentru acestea din urma solul se purifica dupa ani de zile de practicare a unei agriculturi ecologice. Culturile de Echinacea de la Plantextrakt au obtinut certificarea de culturi organice (ecologice).

Produse Plantextrakt cu suc de Echinacea purpurea

De peste 20 de ani pe piata preparatelor fitofarmaceutice din Romania, preparatele cu suc presat de Echinacea purpurea herba de la Plantextrakt s-au impus prin calitate: Imunogrip, Imunorezistan forte precum si preparatele pentru copii – siropurile Imunogrip Junior si Imunorezistan Junior.