SUA: Rechemare extinsă pentru minifrigidere Frigidaire

Aproape un milion de minifrigidere Frigidaire sunt rechemate în Statele Unite din cauza unui risc de incendiu, în cadrul unei acțiuni extinse. Anunțul a fost publicat joi de Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC), potrivit Cbsnews.

Extinderea rechemării vizează sute de mii de unități

Compania Curtis International a anunțat retragerea a 330.000 de minifrigidere. Acestea se adaugă celor 634.000 de unități rechemate în iulie 2024, totalul ajungând la aproape un milion de produse. Potrivit CPSC, pericolul constă într-un posibil scurtcircuit al componentelor electrice interne. Defecțiunea poate provoca aprinderea carcasei de plastic, generând un risc de incendiu și arsuri.

Modelul specific implicat în noua alertă

Rechemarea extinsă vizează modelul Curtis International EFMIS121, cu o capacitate de șase doze. Produsele au fost vândute exclusiv la Target și pe Target.com între ianuarie 2020 și octombrie 2023. Minifrigiderele afectate sunt roșii și poartă marca „Frigidaire” pe partea frontală. Curtis International a primit „cel puțin” șase sesizări de la clienți privind incendii provocate de acest model.

Incidentele și pagubele din rechemarea inițială

Rechemarea inițială, care a vizat alte modele Frigidaire, a fost declanșată de 26 de incidente raportate. Acestea au inclus degajări de fum, scântei, ardere, topire, supraîncălzire și incendii. Pagubele materiale au depășit 700.000 de dolari, conform CPSC. Unitățile din prima etapă au fost comercializate de retaileri precum Walmart și Amazon.com.

Instrucțiuni clare pentru consumatorii afectați

CPSC îi îndeamnă pe consumatorii care dețin modelul EFMIS121 să oprească imediat utilizarea acestuia. Pentru a solicita rambursarea, clienții trebuie să deconecteze aparatul, să taie cablul de alimentare și să scrie „Recall” cu un marker permanent pe partea frontală. Produsul trebuie eliminat conform reglementărilor locale pentru deșeuri electronice. Solicitările de rambursare se pot face pe site-ul www.recallrtr.com/minifridge. Numărul de identificare al rechemării este 26-199.