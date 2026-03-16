Pe măsură ce entuziasmul pentru Cupa Mondială din 2026 crește, echipa națională masculină a Statelor Unite a prezentat oficial noile echipamente. Turneul din iunie va fi unul istoric, găzduit pentru prima dată de trei națiuni (SUA, Mexic și Canada) și cu 48 de echipe la start. Iar noile tricouri, create în colaborare cu Nike, promit să fie pe măsura evenimentului.

Un design stelar pentru o ediție istorică

Kit-ul oficial se bazează pe un design patriotic, centrat pe stele și dungi. Echipamentul închis la culoare prezintă stele jacard personalizate, în timp ce varianta deschisă are dungi în gradient. Paleta de culori echilibrează nuanțe de roșu și albastru, incluzând bleumarin și obsidian intens.

„Acest echipament simbolizează unitatea întregului nostru sistem”, a declarat Oguchi Onyewu, director sportiv adjunct la U.S. Soccer. „Poartă mândria unei națiuni și onoarea de a reprezenta Statele Unite pe cea mai mare scenă a lumii.”

Există și un echipament special pentru portari.

Tehnologie și implicarea jucătorilor

Dincolo de aspect, performanța a fost cheia. Toate tricourile sunt fabricate cu tehnologia specială „Dri Fit ADV” de la Nike, pentru a asigura o respirabilitate maximă pe teren. Dar cum te asiguri că un echipament este cu adevărat performant? Stai de vorbă cu cei care îl poartă, nu-i așa?

Nike a lucrat îndeaproape cu jucătorii echipei naționale masculine a SUA pe parcursul procesului de design. Aceștia au oferit feedback pentru diverse elemente practice, de la greutatea materialului până la poziționarea cusăturilor. fiecare detaliu a fost analizat.

„Am vrut ceva cu care să putem coexista și care să exprime cine suntem ca echipă”, spune Tyler Adams, mijlocaș al naționalei SUA.

Pe teren din iunie, dar deja în magazine

Fanii vor vedea pentru prima dată noile uniforme pe teren pe 23 iunie, când echipa SUA va înfrunta Paraguay pe Los Angeles Stadium. Ulterior, acestea vor fi purtate la toate nivelurile de competiție de către cele 27 de echipe naționale ale U.S. Soccer.

Și suporterii pot purta și ei noile tricouri. Acestea sunt deja disponibile la vânzare pe site-ul Nike și în magazinul oficial al federației americane. Există două versiuni: tricoul autentic de meci, cu aceeași tehnologie de înaltă performanță purtată de jucători, și tricoul „stadium”, cu o croială mai relaxată și un preț mai accesibil.

„Cred că între cele două echipamente există ceva pentru toată lumea”, a explicat Ronnie J. Stewart, director global de produs la Nike. „Dacă vrei să fii vocal și mândru și să reprezinți stema, nimeni nu se va îndoi pentru cine ești acolo în echipamentul deschis la culoare. Dacă ești în căutarea acelui look de lifestyle care funcționează și în afara terenului, cel închis este pentru tine.”

Banii se întorc în fotbal

Mai târziu în primăvară, va fi lansată și o a doua colaborare între Nike și echipa SUA, de data aceasta cu o orientare mai pronunțată spre streetwear. Numai că povestea nu se oprește aici.

U.S. Soccer este o organizație non-profit (de tip 501(c)(3)), ceea ce înseamnă că fiecare dolar obținut din vânzarea de produse licențiate este reinvestit înapoi în fotbal. Banii sprijină cele 27 de echipe naționale, dar și programe de formare a antrenorilor, de dezvoltare a arbitrilor și proiecte de bază în toată țara.