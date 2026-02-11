Studiu șoc: Zgomotul alb îți fură 19 min. de somn REM, crescând riscul de depresie

Milioane de oameni îl folosesc. Adorm cu el în căști, convinși că îi ajută. Adevărul? E brutal. Acel „zgomot alb”, omniprezent pe YouTube și în aplicații, s-ar putea să-ți saboteze de fapt somnul, furându-ți minute vitale din cele mai adânci faze ale odihnei, relatează Mediafax.

O cercetare nouă, apărută în prestigioasa revistă Sleep, schimbă tot ce credeam. Studiul, condus de Facultatea de Medicină Perelman a Universității din Pennsylvania, arată că sunetele ambientale constante nu doar că au un efect slab, dar pot strica de-a dreptul arhitectura somnului, cu riscuri serioase pe termen lung pentru sănătatea psihică.

Somn furat, minut cu minut. Ce arată cifrele

Experimentul a fost riguros. 25 de adulți sănătoși, care în mod normal nu foloseau sunete pentru a dormi, au fost monitorizați într-un laborator de somn. Timp de șapte nopți la rând. Rezultatele sunt, e puțin spus, îngrijorătoare.

Zgomotul de avion, de pildă, a tăiat circa 23 de minute din somnul profund în fiecare noapte. Lovitura neașteptată a venit însă de la popularul zgomot alb. Redat la 50 de decibeli, cam cât o ploaie moderată, a fost legat de o pierdere de aproape 19 minute a somnului REM. Faza viselor. Ironia sorții… un ajutor de somn care nu te lasă să visezi.

Situația s-a complicat și mai mult. Când au combinat zgomotul alb cu cel de avion, participanții au pierdut minute prețioase și din somnul profund, și din cel REM, pe lângă faptul că au stat treji în pat cu 15 minute mai mult în fiecare noapte.

De ce contează somnul profund și REM? Miza reală a odihnei

Să dormi nu e doar să închizi ochii. E un proces complex. Creierul trece prin cicluri. Fundația e somnul profund. Atunci corpul se repară, memoria se cimentează și creierul se curăță de toxinele adunate peste zi.

Apoi vine somnul REM. Faza viselor. Aici se reglează emoțiile, se învață, se dezvoltă creierul. Autorii studiului spun clar: cele două faze lucrează împreună pentru echilibrul tău fizic și psihic. Nu e un compromis să pierzi minute din ele. E o pagubă directă la adresa sănătății.

Iluzia odihnei. Participanții au simțit diferența pe pielea lor

Dincolo de cifre, senzația a fost clară. Participanții au spus că, în nopțile zgomotoase, somnul li s-a părut „mai superficial”. Că „s-au trezit mai des”. Și că „odihna generală a fost mai slabă”. Practic, deși poate au adormit mai repede, calitatea somnului s-a prăbușit.

Și soluția? Incredibil de simplă. În nopțile în care au folosit dopuri de urechi pentru a opri zgomotul de avion, aceste percepții negative au dispărut aproape cu totul. Liniștea, se pare, rămâne cel mai bun medicament pentru somn.

Pericolul ascuns pentru sănătatea mintală. Avertismentul final

Avertismentul cercetătorilor e serios. Alterarea somnului REM – exact ce a făcut zgomotul alb în studiu – apare des în depresie, anxietate și chiar în boala Parkinson. Coincidență? Protejarea acestei faze a somnului devine o prioritate, mai ales la copii, pentru că ei petrec mai mult timp în somn REM și sunt mult mai expuși la efectele dăunătoare ale acestor zgomote.

Verdictul e tranșant. Deși au sute de milioane de vizualizări online, zgomotele de bandă largă au, în cel mai bun caz, un efect slab. În cel mai rău caz, fac rău. O pereche de dopuri de urechi? Mult mai eficientă.