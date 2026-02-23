24 februarie , 2026

Studiu pe 122.000 de oameni. Obiceiul care îți fură 8 minute de somn pe noapte

Un gest banal, repetat de majoritatea oamenilor în fiecare seară, are un impact direct asupra calității somnului. Un studiu recent arată că ceea ce facem cu o oră înainte de a adormi poate scurta durata odihnei și poate îngreuna trezirea de dimineață.

Cercetarea, publicată în JAMA Network Open, a analizat obiceiurile a peste 122.000 de persoane și a ajuns la o concluzie clară. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, statul în fața ecranelor înainte de culcare, fie că este vorba de telefon, televizor sau ceas inteligent, ne afectează corpul mai mult decât am crede.

Cifrele care arată impactul real

Studiul s-a desfășurat pe un eșantion de persoane cu vârste cuprinse între 35 și 70 de ani. Participanții au purtat brățări speciale, numite actigraf, care măsoară mișcarea și monitorizează calitatea somnului. În paralel, aceștia au completat chestionare detaliate despre timpul petrecut în fața ecranelor înainte de a se culca.

Rezultatele au fost concrete. Persoanele care foloseau ecrane înainte de somn dormeau cu 8 minute mai puțin în timpul săptămânii. În weekend, pierderea era de 5 minute. Indiferent de zi, aceștia mergeau la culcare, în medie, cu 19 minute mai târziu. Mai mult, s-a constatat că utilizatorii de ecrane aveau un risc cu 33% mai mare de a avea un somn neodihnitor.

Citeste si:  Cum iti dai seama daca ficatul tau este suprasolicitat? 9 sfaturi sa-l protejezi

De ce ne sabotează ecranele somnul?

Explicația stă în lumina albastră emisă de toate dispozitivele electronice. Expunerea la această lumină scade producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea ciclului de somn-veghe. Creierul percepe lumina ecranelor ca și cum ar fi încă zi, ceea ce ne ține treji mai mult timp.

Pe lângă efectul biologic, există și un factor psihologic. Citirea mesajelor sau a e-mailurilor înainte de culcare poate pune creierul în stare de alertă. O discuție mai aprinsă purtată seara, de exemplu, poate face adormirea mult mai greoaie. Cercetătorii notează că persoanele care lucrează în ture pot resimți aceste efecte negative chiar mai puternic.

Soluții simple pentru o odihnă mai bună

În urma studiului, specialiștii au oferit și câteva recomandări pentru a îmbunătăți calitatea somnului. Prima și cea mai importantă este închiderea tuturor ecranelor cu 30-60 de minute înainte de a merge la culcare.

De asemenea, este indicată adoptarea unui ritual de seară relaxant. O carte, o baie cu spumă sau ascultarea de muzică liniștitoare pot ajuta corpul să se pregătească pentru odihnă. Păstrarea unei ore fixe de culcare în fiecare seară contribuie la reglarea ceasului biologic și la un somn mai profund și mai odihnitor.

