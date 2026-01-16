Studiu: Femeile preferă chiloții clasici în detrimentul celor tanga

O nouă cercetare indică o schimbare în preferințele femeilor privind lenjeria intimă, confortul devenind prioritar în fața stilurilor considerate tradițional sexy. Chiloții clasici, de tip „granny pants”, sunt acum preferați de majoritate, în timp ce modelele tanga pierd popularitate. Conform studiului citat de Mirror, linia vizibilă a chilotului (VPL), anterior considerată o greșeală stilistică, nu mai este o preocupare majoră.

Confortul detronează stilurile sexy: Rezultatele unui nou studiu

Studiul „Great Knicker Census”, realizat de brandul de lenjerie Stripe & Stare, confirmă o schimbare în preferințe. Chiloții cu acoperire completă (full briefs) sunt alegerea principală pentru 44% dintre respondente, urmați de modelele cu talie înaltă (31%). Modelele tanga se află pe ultimul loc, cu 15% din preferințe. Întrebate ce stil ar purta pentru tot restul vieții, aproape două treimi (67%) dintre femei au optat pentru chiloții de tip „Bridget Jones” în defavoarea celor tanga, subliniind primatul confortului asupra esteticii considerate tradițional atrăgătoare.

Ce se ascunde în sertarele cu lenjerie intimă

Cercetarea oferă detalii și despre obiceiurile de consum. O femeie din Marea Britanie deține, în medie, 20 de perechi de chiloți, însă trei dintre acestea (15%) nu sunt purtate niciodată. Principalul motiv de nemulțumire legat de lenjerie este lipsa de confort, menționată de 53% dintre participante. Lista problemelor frecvente este completată de chiloții care intră în șezut (wedgies), cu 39%, modelele prea mici (36%), chiloții tanga (32%) și efectul de „camel toe” (29%).

Lenjeria uzată, o problemă comună

Studiul „Great Knicker Census” mai relevă că trei din cinci femei (60%) continuă să poarte lenjerie intimă deteriorată. Cele mai frecvente probleme sunt elasticul slăbit (19%), găurile (18%) și materialul decolorat sau pătat (15%). Tendința este reflectată și în mediul online, unde o postare a utilizatoarei de TikTok @crazynewmumma a devenit virală anul trecut, cu peste 55.000 de aprecieri. Videoclipul prezenta textul: „Când toți chiloții tăi de bunică sunt la spălat și trebuie să porți lenjeria de dinainte de a avea copii pentru o zi”. Comentariile au susținut ideea: „Eu încă port chiloții de maternitate cu talie înaltă, deși copilul meu are 3 ani”, a scris o utilizatoare. O altă persoană a menționat: „Au trecut doar 17 ani de când am născut, cred că ar fi timpul să-mi reevaluez sertarul cu lenjerie”. Un al treilea comentariu a fost: „Logodnicul meu a luat o pereche de chiloți de-ai mei de maternitate crezând că sunt tricoul lui negru”.

Opiniile experților din industrie

Rezultatele studiului au fost comentate de reprezentanții brandului. Katie Lopes, co-fondatoarea Stripe & Stare, a declarat: „«Great Knicker Census» arată că, deși femeile prioritizează în mod covârșitor confortul – lenjeria incomodă fiind principalul factor de disconfort – ele așteaptă adesea până când lenjeria lor se destramă la propriu înainte de a o înlocui”. Aceasta a adăugat: „Vrem să schimbăm acest lucru; o lenjerie mai bună nu înseamnă a fi sexy, ci a te simți susținută, încrezătoare și confortabilă în fiecare zi”. Carla Freeman, ambasadoarea brandului Stripe & Stare, a completat: „Toate avem acea pereche care ne face să ne simțim de neoprit și este clar că nu suntem singurele. Având în vedere că peste o treime dintre femei (36%) spun că perechea lor preferată de chiloți le sporește încrederea, lenjeria respirabilă și confortabilă nu ar trebui să fie un lux, ci un element esențial de zi cu zi”.