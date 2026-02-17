18 februarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăARTICOLEStudiu alarmant. Microplasticele sub 5 mm din mochete, legate de cancer și...

Studiu alarmant. Microplasticele sub 5 mm din mochete, legate de cancer și leziuni pulmonare

Autor - Lavinia Ciofu
64
1 min.

Un pericol invizibil se ascunde în casele multora dintre noi, chiar în mochetele pe care pășim zilnic. Particule minuscule de plastic, eliberate din covoare sau praf, pot pătrunde adânc în plămâni, ducând la inflamații, leziuni grave și chiar cancer.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Universitatea de Tehnologie din Sydney, citat marți de Xinhua și preluat de Știrile ProTV. Cercetarea aduce în atenție riscurile la care ne expunem prin simpla inhalare a aerului din propria locuință, contaminat cu fragmente de plastic.

Cum ajung particulele periculoase în organism

Microplasticele sunt definite ca fragmente cu dimensiuni sub 5 milimetri. Ele sunt eliberate în mod constant din obiecte de plastic, mochete sintetice, diverse articole de îmbrăcăminte și se acumulează în praful casnic. Din cauza dimensiunilor reduse, acestea sunt ușor de inhalat.

Cercetătorul Keshav Raj Paudel explică mecanismul prin care aceste particule devin o amenințare. Datorită suprafeței lor mari și a capacității limitate a organismului de a le elimina, microplasticele pătrund adânc în căile respiratorii și se fixează în țesutul pulmonar.

Dovezi găsite direct în tumorile pulmonare

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale studiului este legătura directă observată între prezența microplasticelor și afecțiunile oncologice. Analizele au arătat că tumorile pulmonare conțin o cantitate mai mare de microplastice decât țesutul sănătos din jurul lor. Această descoperire sugerează un rol direct al particulelor în dezvoltarea bolii.

Citeste si:  Ce loc de munca iti e destinat in functie de cum bei cafeaua

O problemă globală confirmată de OMS

Pericolul microplasticelor se înscrie într-o problemă mult mai vastă, cea a poluării aerului. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trage un semnal de alarmă serios în această privință. Datele oficiale asociază poluarea atmosferică cu aproximativ 7 milioane de decese premature înregistrate anual la nivel global.

Articolul precedent
Postul de 36 de ore. Metoda radicală care promite eliminarea grăsimii de pe abdomen
Articolul următor
Top 6 lansete de pescuit pentru începători în 2026
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Deficitul de vitamina D afectează 7 din 10 români....

O carență severă de vitamina D aproape că dublează riscul de a muri, indiferent de cauză. Cifra nu este o exagerare, ci concluzia unei...

O româncă, cetățean SUA de 10 ani: „Trăiesc ceva...

O româncă stabilită în Minnesota, cetățean american de peste 10 ani, trăiește cu teama constantă a raidurilor agenților de imigrație, o situație pe care...

Cât economisești lunar dacă alegi doar mărci proprii. Comparație...

Cât economisești lunar dacă alegi doar mărci proprii. Comparație pe 10 produse de bazăPeste jumătate dintre consumatori aleg deja produsele marcă proprie ale magazinelor,...

Investiție de 9,5 mil. lei la Sibiu. Primul cimitir...

Primăria Sibiu a făcut un pas decisiv pentru construirea primului cimitir dedicat animalelor de companie din oraș. Proiectul, conceput ca un parc memorial, va...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media