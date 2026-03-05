Strategia noului plan de vaccinare pe care o pregătește Ministerul Sănătății

„Rata de vaccinare rămâne problematică în România”. Diagnosticul dur nu vine de la un analist, ci chiar de la șeful Sănătății, ministrul Alexandru Rogobete. Avertismentul, lansat la finalul lunii februarie, a fost un semnal de alarmă tras la cel mai înalt nivel din sistemul sanitar și explică de ce autoritățile demarează acum, la început de martie, o nouă campanie națională de promovare a imunizării. Miza este uriașă: recâștigarea încrederii populației într-un scut medical esențial, erodat masiv de știrile false.

Un dușman clar identificat: dezinformarea

Ministrul Alexandru Rogobete a pus punctul pe i când a identificat sursa principală a problemei. Nu este vorba de lipsa vaccinurilor sau de programe de imunizare inexistente, ci de un fenomen mult mai greu de controlat: „proliferarea unor mesaje false pe reţelele de socializare care descurajează vaccinarea şi promovează opinii fără fundament medical”. Declarația sa, făcută pe 23 februarie, arată că Guvernul este conștient că lupta nu se mai duce doar în cabinetele medicale, ci și în mediul online.

Practic, încrederea în actul medical este subminată de un flux constant de informații neverificate, care ajung la un public larg și vulnerabil. Ministrul consideră că singura cale de a contracara acest atac este o implicare directă și mult mai vizibilă a experților.

„O soluţie esenţială o reprezintă intensificarea campaniilor de informare realizate de profesionişti din domeniul sănătăţii, pentru a construi încrederea în vaccinare”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Replica autorităților vine, Deci, sub forma unei noi campanii de informare. Deși detaliile complete ale acesteia nu au fost încă făcute publice, direcția este clară: comunicare directă, bazată pe dovezi științifice și livrată de voci credibile din lumea medicală. Obiectivul este să se acopere golul de informație corectă și să se demonteze, punct cu punct, miturile periculoase care circulă liber pe internet.

O tradiție de aproape 50 de ani, sub presiune

Situația actuală este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România are o istorie lungă și, în mare parte, de succes în ceea ce privește programele naționale de imunizare. De exemplu, imunizarea împotriva rujeolei, o boală care poate avea complicații devastatoare, a fost introdusă în calendarul național încă din 1979. Timp de decenii, aceste programe au funcționat eficient, contribuind la eradicarea sau controlul unor boli grave și la protejarea sănătății a generații întregi de copii.

Acest istoric face ca scăderea actuală a ratelor de vaccinare să fie și mai alarmantă. Ceea ce a fost construit în aproape jumătate de secol riscă să fie compromis de neîncredere și dezinformare. Faptul că ministrul Sănătății descrie situația drept „problematică” arată că nu mai este vorba de fluctuații minore, ci de o tendință negativă consolidată, care poate avea consecințe grave asupra sănătății publice. Reapariția unor focare de boli considerate controlabile este un risc real, direct legat de scăderea acoperirii vaccinale.

Ce urmează: o bătălie pentru încredere

Noua campanie de vaccinare lansată de Ministerul Sănătății nu este, Așa că doar o simplă acțiune de informare. Este o încercare de a reconstrui o punte de încredere între autorități, corpul medical și cetățeni. Succesul acestei inițiative va depinde de capacitatea sa de a oferi răspunsuri clare, oneste și pe înțelesul tuturor la întrebările și temerile legitime ale părinților.

Lupta cu „mesajele false” și „opiniile fără fundament medical” menționate de ministrul Rogobete necesită mai mult decât simple comunicate de presă. Va fi nevoie de o prezență constantă a medicilor și experților în spațiul public, de campanii adaptate specificului rețelelor de socializare și de un efort susținut pentru a transforma informația medicală corectă într-una la fel de virală precum dezinformarea. Miza campaniei care începe acum este, Deci, mai mare decât simpla administrare a unor doze. Este vorba despre revalidarea științei și a medicinei ca piloni centrali ai sănătății publice în România.