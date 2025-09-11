Știre de ultimă oră: Din ce în ce mai mulți copii din România se confruntă cu problema obezității, avertizează UNICEF

Tot mai mulți copii din România suferă de obezitate. Un nou raport al UNICEF scoate la iveală o realitate îngrijorătoare pentru țara noastră: numărul copiilor supraponderali și obezi este în creștere constantă. „Când vorbim despre malnutriție, nu ne mai referim doar la copiii subponderali. Obezitatea este o problemă tot mai îngrijorătoare, care poate afecta sănătatea și dezvoltarea copiilor. Alimentele ultraprocesate înlocuiesc din ce în ce mai mult fructele, legumele și proteinele, într-un moment în care nutriția joacă un rol esențial în creștere, dezvoltarea cognitivă și sănătatea mentală a copiilor”, a subliniat Catherine Russell, directorul executiv al UNICEF, într-un comunicat oficial.

Între anii 2000 și 2022, proporția copiilor români cu vârste între 5 și 19 ani care sunt supraponderali s-a dublat, urcând de la 10% la 23%. În același timp, rata obezității a crescut de la 2% la 9%. În schimb, numărul celor aflați sub limita normală de greutate a scăzut ușor, de la 6% la 5%.

Raportul internațional „Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children” arată tendințe similare la nivel mondial. Ponderea copiilor de 5-19 ani considerați subponderali a scăzut de la aproape 13% în 2000 la 9,2% în 2022. În schimb, obezitatea a ajuns la 9,4%, depășind pentru prima dată subponderalitatea în aproape toate regiunile, cu excepția Africii subsahariene și a Asiei de Sud. Estimările actuale indică faptul că aproximativ 391 de milioane de copii și adolescenți din lume – adică unul din cinci – sunt supraponderali, iar o parte importantă dintre ei suferă deja de obezitate.

Problemele medicale asociate obezității

Supraponderalitatea se definește printr-o greutate mai mare decât intervalul considerat sănătos raportat la vârstă, sex și înălțime, iar obezitatea reprezintă o formă mai severă. Consecințele asupra sănătății includ risc crescut de rezistență la insulină, hipertensiune, diabet de tip 2, boli cardiovasculare și chiar diferite tipuri de cancer.

UNICEF atrage atenția că factorii de mediu alimentar au un impact mult mai mare decât deciziile individuale. Piața este dominată de produse ultraprocesate și fast-food, bogate în zaharuri, sare și grăsimi nesănătoase. În plus, școlile și spațiile frecventate de copii oferă adesea aceleași opțiuni, iar publicitatea digitală facilitează accesul direct al companiilor alimentare la tineri.

Reclamele și influența lor asupra copiilor

Un sondaj global realizat în 2024 prin platforma U-Report, cu participarea a 64.000 de tineri din 170 de țări, a evidențiat faptul că trei sferturi dintre ei au văzut reclame la băuturi îndulcite, gustări sărate sau fast-food în ultima săptămână. Mai mult, 60% au recunoscut că aceste mesaje publicitare le-au stimulat pofta de a consuma produse nesănătoase.

Chiar și în regiunile marcate de conflicte, 68% dintre adolescenți au declarat că au fost expuși la reclame pentru astfel de alimente. UNICEF avertizează că această presiune constantă prin marketing influențează semnificativ comportamentul de consum al copiilor.

Specialiștii atrag atenția că, fără politici ferme de prevenire, consecințele obezității vor depăși granițele sănătății individuale și vor afecta întreaga societate. În Peru, de exemplu, costurile generate de problemele asociate obezității ar putea depăși 210 miliarde de dolari pe durata vieții celor afectați.

La scară globală, proiecțiile pentru anul 2035 arată că impactul economic ar putea depăși 4 trilioane de dolari anual. Aceste pierderi includ cheltuieli medicale directe, dar și scăderi majore de productivitate.

Cum a fost realizată analiza UNICEF

Raportul UNICEF pentru anul 2025 a integrat date provenite din peste 190 de state, folosind sondaje la nivel de gospodării, informații administrative, măsurători directe și modele statistice. Pentru perioada 2000-2022, cifrele au fost colectate și centralizate de Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, pentru copiii între 5 și 19 ani:

– Supraponderalitatea înseamnă un indice de masă corporală (IMC) cu o abatere standard peste mediană,

– Obezitatea presupune un IMC cu două abateri standard peste mediană,

– Subponderalitatea este definită printr-un IMC cu cel puțin două abateri standard sub mediană.



