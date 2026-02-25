Stilul regal al lui Kate Middleton cu prețuri accesibile pentru români

Kate Middleton a apărut la un meci de rugby cu o ținută elegantă, dar un singur accesoriu a atras toată atenția. Geanta sa de mână, un model „micro”, a devenit rapid obiectul dorinței și a confirmat un nou trend pentru sezonul de primăvară.

Prezentă la meciul de rugby dintre Anglia și Irlanda din cadrul Six Nations, pe stadionul Twickenham’s Allianz, Prințesa de Wales a purtat un palton Alexander McQueen de culoare albastru regal și o eșarfă a echipei Angliei. Potrivit Metro, piesa de rezistență a fost geanta bleumarin DeMellier London, modelul Montreal Nano, care a completat perfect ținuta.

Geanta de 330 de lire care a devenit un fenomen

Modelul Montreal Nano de la DeMellier London a devenit un favorit al Prințesei. În ultimele patru luni, ea a purtat această geantă de patru ori, inclusiv la spitalul Charing Cross pe 8 ianuarie, la slujba de Crăciun de la Biserica Sandringham și în noiembrie, la o vizită la fundația pentru sănătate mintală a copiilor Anna Freud.

Geanta, care costă 330 de lire, este descrisă ca fiind accesoriul perfect. „Nano Montreal de la DeMellier este geanta micro supremă: produsă etic, frumos structurată și surprinzător de practică. Încap în ea lucrurile esențiale – telefon, chei, carduri – și poate fi purtată crossbody, pe umăr sau ținută de mânerul său drăguț. Mică, șic și infinit de versatilă.”

De fiecare dată când Kate este fotografiată purtând-o, stocurile se epuizează, transformând accesoriul într-un adevărat fenomen.

5 alternative accesibile inspirate de stilul Prințesei

Popularitatea genții a determinat multe branduri high-street să lanseze versiuni similare la prețuri mult mai mici. Iată câteva opțiuni pentru sezonul de primăvară.

River Island propune modelul Brown Small Top Handle Tote Bag la prețul de 39 de lire. Geanta are un mâner superior în stil bambus, o clapetă pliabilă și o nuanță similară de maro cu designul DeMillier London. Este accesorizată cu detalii aurii și un breloc.

O altă variantă este Valerrya Satchel Bag de la Aldo, care se vinde cu 79 de lire. Deși păstrează designul mic și pătrățos, vine într-o nuanță de alb cu accente metalice aurii, mici ținte și o eșarfă perlată din satin, detașabilă.

Pentru un look de primăvară, New Look oferă Stone Woven Floral Corsage Top Handle Bag la 23,99 lire. Acest model păstrează forma micro-structurată, dar este fabricat dintr-un material asemănător rafie împletite, cu aplicații florale, fiind o opțiune potrivită pentru lunile mai calde.

De la Charles & Keith vine modelul Arwen Quilted Vanity Bag, de culoare verde mentă, la prețul de 69 de lire. Designul imită o geantă de cosmetice, cu margini mai rotunjite și un fermoar auriu în două sensuri, fiind ideală pentru a adăuga o pată de culoare unei ținute monocrome.

În final, Dune London are o versiune micro a genților Deliberate, care costă 49 de lire. Modelul extra mic este disponibil în trei culori: roz, verde și șampanie metalizată. Are o textură împletită cu un imprimeu subtil de șarpe în relief și accesorii aurii, inclusiv o curea de umăr detașabilă.