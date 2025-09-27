Stilul prep american inspiră colecțiile de la Milan Fashion Week

Designerii italieni aduc în prim-plan moda preppy americană în colecțiile de primăvară 2026.

Cum a ajuns stilul Nantucket pe podiumurile din Milano?

În timp ce americanii visau la o „Vară de fete italience” cu eșarfe de mătase și plimbări cu Vespa, creatorii de modă din Milano au ales să privească spre stilul american. Colecțiile prezentate la Milan Fashion Week au transformat elemente clasice americane precum tricourile polo, fustele plisate și sacourile academice în tendințe sofisticate cu o notă mediteraneană.

Moda preppy, cunoscută pentru rafinamentul său relaxat, a devenit o sursă de inspirație importantă pentru designerii italieni. Ei au reinterpretat piesele de bază ale garderobei americane și le-au adus pe podium într-o formă proaspătă, cu influențe locale.

Acest amestec de stiluri a atras atenția publicului și a demonstrat că moda nu are granițe, iar influențele pot circula liber între continente.

Elemente clasice americane pe podiumul milanez

La Emporio Armani, modelele au purtat tricouri polo combinate cu fuste de tenis, iar BOSS a optat pentru cardigane peste cămăși și bermude din in. Prada a venit cu o abordare originală, prezentând sacouri supradimensionate în verde „Masters Tournament” sau roz „Cape Cod”, decorate cu un logo discret pe partea stângă a pieptului.

Fendi: Jachete fără guler inspirate de Jackie Kennedy și fuste cu buline.

Onitsuka Tiger: Blazere din stofă groasă și bluze cu dungi marinărești.

Druv Kapoor: Cămăși transformate în rochii mini cu tiv bombat.

Cămașa clasică este piesa vedetă a colecțiilor. La Missoni, aceasta apare sub forma unor pulovere scurte, iar la BOSS este integrată în ținute cu trenciuri din in și pantaloni scurți.

Aceste reinterpretări arată cum elementele clasice pot fi adaptate și modernizate, păstrând totodată farmecul lor original.

Stilul preppy american a fost integrat cu ușurință în estetica italiană, rezultând ținute care ies în evidență prin simplitate și rafinament.

Reinterpretarea italiană a stilului preppy

Designerii italieni au păstrat esența nonșalanței specifice stilului sprezzatura, dar au adăugat un plus de lejeritate și senzualitate. Jacheta polo de la Prada, de exemplu, are proporții exagerate și este purtată cu pantaloni scurți foarte mici. MM6 Maison Margiela a reinventat fustele tip creion prin aplicarea unor benzi în formă de „Y” și ochelari de soare cu un design futurist.

Accesorii și detalii distincte

Accesoriile au un rol important: de la ochelarii cu aspect metalic de la MM6 până la pantofii de condus Tod’s, fiecare detaliu pune în valoare combinația dintre tradiție și inovație.

Prin aceste detalii, colecțiile capătă personalitate și subliniază modul în care moda preppy poate fi reinterpretată cu elemente moderne și neașteptate.

Tendința continuă dincolo de podiumuri

Tod’s a combinat cămăși largi în dungi cu pantofi de piele, iar The Attico, recunoscut pentru ținutele sale de petrecere, a prezentat look-uri inspirate de terenurile de tenis și dungi universitare. Nici Festivalul de la Veneția nu a trecut neobservat: Julia Roberts și Amanda Seyfried au purtat ambele sacouri sport și blugi, alături de o cămașă galbenă.

„Americana, în stil italian” nu se limitează la Milano. Michael Rider, la debutul său la Celine, a reinterpretat tricourile de rugby și cravatele în dungi, arătând că estetica preppy a devenit un limbaj universal în modă.

Aceste exemple arată că moda preppy nu mai este doar un fenomen american, ci a fost adoptată și adaptată de designeri din întreaga lume.

Elementele de bază ale stilului preppy, precum simplitatea și eleganța practică, sunt apreciate tot mai mult și integrate în colecții diverse.

Stilul preppy american, prezent și în sezonul următor

Nu este nevoie să călătorești în Italia pentru a adopta această tendință. Sacourile de tip barn, loafers-ii cu monede și cămășile în dungi sunt deja disponibile în magazine și vor fi probabil printre cele mai căutate piese în 2026.

Designerii demonstrează că stilul preppy nu înseamnă doar strictețe sau conservatorism. Prin culori îndrăznețe, croieli neconvenționale și accesorii moderne, acest stil clasic devine un simbol al creativității și libertății de exprimare.

Moda preppy, reinterpretată de designeri italieni, arată că influențele internaționale pot aduce mereu ceva nou și relevant. Poate că vara viitoare, italienii vor visa la o „Vară de fete italience”, iar americanii vor continua să se inspire din farmecul mediteranean.