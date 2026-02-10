Spray-ul de slăbit din 2028: China atacă monopolul Wegovy cu o nouă armă

Bătălia pentru piața medicamentelor de slăbit e mai aprigă ca niciodată. Am avut injecții care au cucerit lumea, apoi au venit pastilele. Acum, o companie chineză de biotehnologie schimbă regulile jocului cu o nouă armă. Un spray nazal. Promite să fie mai simplu de folosit. Și mai ieftin.

Compania Shanghai Shiling Pharmaceutical are un plan ambițios, conform unei relatări Reuters preluate de HotNews. Vor să termine studiile clinice globale pentru un spray experimental de slăbit până în 2028. Ingredientul activ? Nimic altceva decât semaglutida, aceeași substanță din faimosul Wegovy de la Novo Nordisk. Un nume pe care îl știe toată lumea.

O cursă de miliarde: injecții, pastile, acum spray

Miza e de miliarde. Giganții Novo Nordisk (Danemarca) și Eli Lilly (SUA) se bat deja pentru supremație, iar China este al doilea cel mai mare câmp de luptă farmaceutic din lume. Până acum, totul a fost despre injecțiile săptămânale super-eficiente, Wegovy și Ozempic, devenite fenomene globale. Funcționează, dar nu sunt o soluție pentru oricine.

Următoarea bătălie se dă pe tratamentele orale. Novo Nordisk a primit deja undă verde în SUA pentru Wegovy sub formă de pastile, un pas uriaș care scapă pacienții de frica de ace. E mult mai simplu să înghiți un comprimat. Eli Lilly e și ea aproape de a primi aprobarea pentru medicamentul său oral, orforglipron. Și exact aici apare surpriza din China.

De ce un spray nazal? Avantajul care schimbă totul

Dar de ce un spray? Simplu. Compania chineză pariază pe două avantaje clare: confort și cost. Într-un comunicat, Shiling Pharmaceutical a declarat că spray-ul său nazal cu semaglutidă, aflat momentan în dezvoltare, „ar fi în mod special potrivit pentru utilizare pe termen lung”.

Adevărata bombă ar putea fi prețul. Chinezii spun clar că produsul lor va avea un cost mai redus decât cel al comprimatelor care conțin aceeași substanță. Să fim serioși. Pe o piață unde tratamentele costă sute, chiar mii de dolari lunar, o opțiune accesibilă ar schimba totul. Gata cu scuzele.

Bătălia brevetelor: ceasul ticăie pentru Novo Nordisk

Iar momentul ales nu e deloc o coincidență. Ironia sorții… brevetul Novo Nordisk pentru semaglutidă expiră în China fix în luna martie. Acest mic detaliu deschide o poartă imensă pentru producătorii locali.

E vreo surpriză? Nicidecum. Mai mulți producători din China lucrează deja la propriile versiuni de Wegovy, pregătindu-se pentru acest moment. Când brevetul va expira, piața chineză va fi inundată de alternative ieftine. Shiling Pharmaceutical vrea să conducă acest val, dar cu o metodă de administrare complet nouă.

Ce urmează? Miza devine globală

Planurile chinezilor nu se opresc la granițele țării. Nici pe departe. Shiling Pharmaceutical a anunțat că, odată studiile gata, intenționează să își lanseze spray-ul cu semaglutidă „pe marile piețe farmaceutice”. Și-au securizat deja poziția. Compania deține brevete în China, Statele Unite, Europa și Asia de Sud-Est.

Lupta pentru piața globală a slăbitului nu s-a terminat. Dimpotrivă. Se pare că abia acum începe cu adevărat. Noi jucători și noi tehnologii sunt gata să intre în arenă.