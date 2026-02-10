11 februarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăSANATATESpray-ul de slăbit din 2028: China atacă monopolul Wegovy cu o nouă...

Spray-ul de slăbit din 2028: China atacă monopolul Wegovy cu o nouă armă

Autor - Lavinia Ciofu
94
2 min.

Bătălia pentru piața medicamentelor de slăbit e mai aprigă ca niciodată. Am avut injecții care au cucerit lumea, apoi au venit pastilele. Acum, o companie chineză de biotehnologie schimbă regulile jocului cu o nouă armă. Un spray nazal. Promite să fie mai simplu de folosit. Și mai ieftin.

Compania Shanghai Shiling Pharmaceutical are un plan ambițios, conform unei relatări Reuters preluate de HotNews. Vor să termine studiile clinice globale pentru un spray experimental de slăbit până în 2028. Ingredientul activ? Nimic altceva decât semaglutida, aceeași substanță din faimosul Wegovy de la Novo Nordisk. Un nume pe care îl știe toată lumea.

O cursă de miliarde: injecții, pastile, acum spray

Miza e de miliarde. Giganții Novo Nordisk (Danemarca) și Eli Lilly (SUA) se bat deja pentru supremație, iar China este al doilea cel mai mare câmp de luptă farmaceutic din lume. Până acum, totul a fost despre injecțiile săptămânale super-eficiente, Wegovy și Ozempic, devenite fenomene globale. Funcționează, dar nu sunt o soluție pentru oricine.

Următoarea bătălie se dă pe tratamentele orale. Novo Nordisk a primit deja undă verde în SUA pentru Wegovy sub formă de pastile, un pas uriaș care scapă pacienții de frica de ace. E mult mai simplu să înghiți un comprimat. Eli Lilly e și ea aproape de a primi aprobarea pentru medicamentul său oral, orforglipron. Și exact aici apare surpriza din China.

Citeste si:  Remediul natural care te scapa de tuse si bronsita

De ce un spray nazal? Avantajul care schimbă totul

Dar de ce un spray? Simplu. Compania chineză pariază pe două avantaje clare: confort și cost. Într-un comunicat, Shiling Pharmaceutical a declarat că spray-ul său nazal cu semaglutidă, aflat momentan în dezvoltare, „ar fi în mod special potrivit pentru utilizare pe termen lung”.

Adevărata bombă ar putea fi prețul. Chinezii spun clar că produsul lor va avea un cost mai redus decât cel al comprimatelor care conțin aceeași substanță. Să fim serioși. Pe o piață unde tratamentele costă sute, chiar mii de dolari lunar, o opțiune accesibilă ar schimba totul. Gata cu scuzele.

Bătălia brevetelor: ceasul ticăie pentru Novo Nordisk

Iar momentul ales nu e deloc o coincidență. Ironia sorții… brevetul Novo Nordisk pentru semaglutidă expiră în China fix în luna martie. Acest mic detaliu deschide o poartă imensă pentru producătorii locali.

E vreo surpriză? Nicidecum. Mai mulți producători din China lucrează deja la propriile versiuni de Wegovy, pregătindu-se pentru acest moment. Când brevetul va expira, piața chineză va fi inundată de alternative ieftine. Shiling Pharmaceutical vrea să conducă acest val, dar cu o metodă de administrare complet nouă.

Ce urmează? Miza devine globală

Planurile chinezilor nu se opresc la granițele țării. Nici pe departe. Shiling Pharmaceutical a anunțat că, odată studiile gata, intenționează să își lanseze spray-ul cu semaglutidă „pe marile piețe farmaceutice”. Și-au securizat deja poziția. Compania deține brevete în China, Statele Unite, Europa și Asia de Sud-Est.

Citeste si:  Cum iti afecteaza mancarea hormonii

Lupta pentru piața globală a slăbitului nu s-a terminat. Dimpotrivă. Se pare că abia acum începe cu adevărat. Noi jucători și noi tehnologii sunt gata să intre în arenă.

Articolul precedent
Scrisoarea din cavou care a îngenuncheat-o pe Sandra Izbașa la Power Couple
Articolul următor
Răzbunare eșuată: A întrebat „Ce-ar zice Iisus?” și acum plătește daune de 15.000 £
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Un joc de 2 ore pe săptămână scade riscul...

Gata cu sfaturile generale despre cum să-ți păstrezi mintea limpede. A apărut o soluție concretă, aproape greu de crezut. Un anume joc, care nu-ți...

Mucegaiul îți fură 5% din plămâni. Unde se ascunde...

Un dușman tăcut îți macină plămânii. Chiar la tine în casă. Nu e nicio glumă. Un studiu masiv, întins pe 30 de ani, a...

Metoda de 100 de zile care resetează relația cu...

Ai trecut cu bine peste Ianuarie fără alcool? Bravo ție. Dar dacă secretul nu stă într-o singură lună de pauză? Poate e un truc...

Mastectomie la 16 ani, regret la 22: verdict de...

O tânără a primit despăgubiri de peste 2 milioane de dolari. La 16 ani, a suferit o mastectomie pentru schimbare de sex. Justiția a...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media