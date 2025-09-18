18 septembrie , 2025

Spitalele sunt la un pas de transformare! Chinezii au creat un lipici revoluționar care vindecă fracturile în doar 2 minute

Revoluție în spitale! Chinezii au inventat lipiciul care repară fracturi în 2 minute

Inovația vine din provincia Zhejiang, unde o echipă condusă de profesorul Lin Xianfeng, chirurg ortoped la spitalul Sir Run Run Shaw, a prezentat un lipici de oase revoluționar, capabil să repare fracturile în doar câteva minute. Noul produs, denumit „Bone-02”, promite să schimbe complet modul în care sunt tratate traumatismele osoase și să reducă drastic timpul de spitalizare al pacienților.

„Bone-02” are două avantaje esențiale: oferă o prindere solidă imediată și, în același timp, se resorbă treptat în organism, pe măsură ce osul se vindecă. Astfel, pacienții nu mai au nevoie de o a doua intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea implanturilor metalice. Testele pe peste 150 de pacienți au confirmat eficiența: forța de lipire depășește 400 de livre, iar rezistența la compresiune este de circa 10 MPa, comparabilă cu cea a tijelor și șuruburilor utilizate în prezent.

Până acum, materialele folosite pentru cimentare și umplere osoasă nu aveau proprietăți adezive, iar primele încercări de „lipiciuri pentru oase”, datând încă din anii 1940, au eșuat din cauza lipsei de biocompatibilitate. Noul adeziv din China ar putea reprezenta însă o schimbare istorică, reducând riscul de complicații, infecții și operații repetate.

Medicii sunt convinși că această descoperire ar putea transforma ortopedia modernă și aduce beneficii majore pacienților din întreaga lume.

Sursa: Aici

