Soțul lui Nicki Minaj – 4 ani de închisoare pentru viol și o amendă de 55.000 $

Imaginea de superstar a lui Nicki Minaj are o umbră. O umbră grea. Numele ei: Kenneth Petty, soțul artistei, un bărbat cu un trecut penal care refuză să rămână în trecut. Povestea lor nu e doar despre iubire, ci despre loialitate oarbă, scandaluri nesfârșite și consecințe legale cât se poate de reale.

Și totuși, Nicki i-a rămas alături. Relația lor, deși poleită cu aur pe Instagram, ascunde probleme grave, după cum arată o documentare Hollywoodlife. Petty nu doar că a fost condamnat pentru tentativă de viol, executând peste patru ani de închisoare, dar fapta sa a fost readusă în atenția tuturor de rivala Megan Thee Stallion. Versurile ei acide fac referire directă la „Megan’s Law”, legea americană care îi obligă pe infractorii sexuali să se înregistreze public.

Condamnarea pentru tentativă de viol: un trecut care nu se șterge

Kenneth Petty este, legal, un infractor sexual înregistrat. A fost condamnat. În 1995, a primit sentința pentru tentativă de viol de gradul întâi. Victima era o fată de 16 ani. A stat peste patru ani într-o închisoare din New York, iar de atunci are o obligație legală clară: să se înregistreze ca infractor sexual în orice stat s-ar muta.

Problemele nu s-au oprit în anii ’90. Au reapărut în noiembrie 2019, la un control de rutină în trafic în Los Angeles. Atunci, polițiștii au descoperit că Petty pur și simplu nu se înregistrase în California, încălcând legea. A fost arestat în martie 2020. Procurorii au cerut arest, dar inițial a scăpat cu o brățară de monitorizare la gleznă și interdicții de circulație. Verdictul final a venit în iulie 2022. Fără închisoare, dar cu consecințe: trei ani de probațiune, un an întreg de arest la domiciliu și o amendă usturătoare de 55.000 de dolari.

O iubire regăsită, începută în adolescență

Relația lor nu e o aventură recentă. Deloc. E o poveste veche, începută pe când Nicki era doar Onika Maraj și avea 16 ani. S-au pierdut din vedere, dar s-au regăsit la maturitate. Artista susține că el o ține cu picioarele pe pământ. „El nici măcar nu rostește cuvântul ‘Nicki’. Îmi spune Onika de când aveam 15 ani, așa că e greu să schimbi asta”, a scris ea pe Twitter. „Lui nu-i pasă de această industrie și este foarte protector.”

S-au căsătorit pe furiș. Pe 21 octombrie 2019, un video pe Instagram a spus totul: căni cu „Mr. & Mrs.” și șepci cu „mireasă” și „mire”. Fără tam-tam. Doar o legendă scurtă: „Onika Tanya Maraj-Petty 10-21-19”.

„Papa Bear” și umbra proceselor

Apoi a venit copilul. În septembrie 2020, Nicki a născut un băiețel, alintat „Papa Bear”, al cărui nume real rămâne un secret. Bucuria a fost rapid umbrită de problemele legale ale lui Kenneth. Au existat temeri reale că acesta nu va putea fi prezent la naștere din cauza restricțiilor impuse de judecător.

Presiunea a fost imensă. Nicki a recunoscut asta într-un interviu pentru Vogue din decembrie 2023: „Nu o să mint, lucrurile au devenit tensionate între noi”. Trecutul a lovit din nou când victima lui Petty, Jennifer Hough, i-a acuzat pe amândoi de hărțuire. Deși Hough a renunțat la acuzațiile împotriva artistei, scandalul a luat o nouă turnură când Nicki a dat în judecată pentru defăimare o bloggeriță care o susținea pe victimă.

De la clipuri muzicale la o viață fără facultate

Cine e omul din spatele scandalurilor? Profesional, i se spune „Zoo”. A apărut în două clipuri celebre ale soției sale, „MEGATRON” și „Hot Girl Summer”. Dar cam atât. Se pare că Petty a renunțat la liceu și nu a urmat nicio formă de studii superioare. Pe lângă fiul său cu Nicki, surse precum MediaTakeOut susțin că ar mai avea alți cinci copii din relații anterioare. Crescut în Queens, New York, la fel ca soția sa, Kenneth Petty rămâne o figură care divizează. Un partener loial pentru Nicki, dar un om cu un trecut pe care legea nu-l lasă să-l uite.