29 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăMONDENSoțul lui Nicki Minaj - 4 ani de închisoare pentru viol și...

Soțul lui Nicki Minaj – 4 ani de închisoare pentru viol și o amendă de 55.000 $

Autor - Lavinia Ciofu
94
3 min.

Imaginea de superstar a lui Nicki Minaj are o umbră. O umbră grea. Numele ei: Kenneth Petty, soțul artistei, un bărbat cu un trecut penal care refuză să rămână în trecut. Povestea lor nu e doar despre iubire, ci despre loialitate oarbă, scandaluri nesfârșite și consecințe legale cât se poate de reale.

Și totuși, Nicki i-a rămas alături. Relația lor, deși poleită cu aur pe Instagram, ascunde probleme grave, după cum arată o documentare Hollywoodlife. Petty nu doar că a fost condamnat pentru tentativă de viol, executând peste patru ani de închisoare, dar fapta sa a fost readusă în atenția tuturor de rivala Megan Thee Stallion. Versurile ei acide fac referire directă la „Megan’s Law”, legea americană care îi obligă pe infractorii sexuali să se înregistreze public.

Condamnarea pentru tentativă de viol: un trecut care nu se șterge

Kenneth Petty este, legal, un infractor sexual înregistrat. A fost condamnat. În 1995, a primit sentința pentru tentativă de viol de gradul întâi. Victima era o fată de 16 ani. A stat peste patru ani într-o închisoare din New York, iar de atunci are o obligație legală clară: să se înregistreze ca infractor sexual în orice stat s-ar muta.

Citeste si:  Aroma puternica, gust deosebit. Chec cu portocale

Problemele nu s-au oprit în anii ’90. Au reapărut în noiembrie 2019, la un control de rutină în trafic în Los Angeles. Atunci, polițiștii au descoperit că Petty pur și simplu nu se înregistrase în California, încălcând legea. A fost arestat în martie 2020. Procurorii au cerut arest, dar inițial a scăpat cu o brățară de monitorizare la gleznă și interdicții de circulație. Verdictul final a venit în iulie 2022. Fără închisoare, dar cu consecințe: trei ani de probațiune, un an întreg de arest la domiciliu și o amendă usturătoare de 55.000 de dolari.

O iubire regăsită, începută în adolescență

Relația lor nu e o aventură recentă. Deloc. E o poveste veche, începută pe când Nicki era doar Onika Maraj și avea 16 ani. S-au pierdut din vedere, dar s-au regăsit la maturitate. Artista susține că el o ține cu picioarele pe pământ. „El nici măcar nu rostește cuvântul ‘Nicki’. Îmi spune Onika de când aveam 15 ani, așa că e greu să schimbi asta”, a scris ea pe Twitter. „Lui nu-i pasă de această industrie și este foarte protector.”

S-au căsătorit pe furiș. Pe 21 octombrie 2019, un video pe Instagram a spus totul: căni cu „Mr. & Mrs.” și șepci cu „mireasă” și „mire”. Fără tam-tam. Doar o legendă scurtă: „Onika Tanya Maraj-Petty 10-21-19”.

Citeste si:  3 buchete de Dragobete –Ziua Romanului Indragostit

„Papa Bear” și umbra proceselor

Apoi a venit copilul. În septembrie 2020, Nicki a născut un băiețel, alintat „Papa Bear”, al cărui nume real rămâne un secret. Bucuria a fost rapid umbrită de problemele legale ale lui Kenneth. Au existat temeri reale că acesta nu va putea fi prezent la naștere din cauza restricțiilor impuse de judecător.

Presiunea a fost imensă. Nicki a recunoscut asta într-un interviu pentru Vogue din decembrie 2023: „Nu o să mint, lucrurile au devenit tensionate între noi”. Trecutul a lovit din nou când victima lui Petty, Jennifer Hough, i-a acuzat pe amândoi de hărțuire. Deși Hough a renunțat la acuzațiile împotriva artistei, scandalul a luat o nouă turnură când Nicki a dat în judecată pentru defăimare o bloggeriță care o susținea pe victimă.

De la clipuri muzicale la o viață fără facultate

Cine e omul din spatele scandalurilor? Profesional, i se spune „Zoo”. A apărut în două clipuri celebre ale soției sale, „MEGATRON” și „Hot Girl Summer”. Dar cam atât. Se pare că Petty a renunțat la liceu și nu a urmat nicio formă de studii superioare. Pe lângă fiul său cu Nicki, surse precum MediaTakeOut susțin că ar mai avea alți cinci copii din relații anterioare. Crescut în Queens, New York, la fel ca soția sa, Kenneth Petty rămâne o figură care divizează. Un partener loial pentru Nicki, dar un om cu un trecut pe care legea nu-l lasă să-l uite.

Articolul precedent
Ant și Dec – Singura ceartă în 37 de ani, pornită de la un joc de societate
Articolul următor
Șoc în folclor – Ion Drăgan, mort la 54 de ani. Ultimele ore și o durere ascunsă
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Divorț după 2 ani pentru Olivia Attwood – un...

S-a terminat. Zvonurile despre divorțul Oliviei Attwood de fotbalistul Bradley Dack au explodat. O postare a lămurit totul. Un citat puternic, urmat de o...

Ant și Dec – Singura ceartă în 37 de...

37 de ani de prietenie. O carieră pe care mulți o invidiază. Și, în tot acest timp, o singură ceartă cu adevărat serioasă. Poate...

Mii de euro tocați de Marius Urzică pe un...

Marius Urzică a dat-o de gol. Fostul campion olimpic la gimnastică a recunoscut în public că a spart mii de euro pe o plăcere...

Mama lui Mario Iorgulescu, preinfarct după un clip pe...

Familia Iorgulescu, lovită din nou. Gabriela, mama lui Mario, a clacat și se pare că a suferit un preinfarct. De ce? A văzut niște...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media