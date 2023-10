Socul, spaima nevralgiilor

Socul este cunoscut in special pentru bautura racoritoare si parfumata al carei ingredient principal este – socata. Insa florile de soc au proprietati spectaculoase, care ajuta in ameliorarea nevralgiilor.

De la arbustul indigen (Sambucus Nigra) se recolteaza tipsiile cu flori, atunci cand acestea sunt aproape complet deschise pe exterior si imbobocite in centru. Fructele se recolteaza in luna august, cand sunt complet negre.

Florile se usuca la soare, intr-un singur strat, fara a fi expuse direct. Dupa 4-6 ore de expunere scuturati florile, apoi depozitati-le intr-un loc uscat si racoros, in pungi de hartie.

Iata cateva idei despre cum poate fi utilizat socul in tratarea unor probleme de sanatate:

–nevralgie sciatica, nevralgie intercostala, periartrita scapulo-humerala sau nevralgie trigeminala – infuzie din doua lingurite de flori uscate oparite cu o cana de apa. Se consuma cate trei cani pe zi.

–gripa, rinita, guturai, cistita – infuzie din una sau doua lingurite de flori oparite cu o cana de apa. Se consuma o cana pe zi, seara, inainte de culcare.

–hidropizie – infuzie din 3 lingurite de flori oparite cu o cana de apa. Se consuma 3-4 cani pe zi.

–afectiuni urinare, diuretic – decoct din o lingurita de fructe zdrobite si fierte 3 minute intr-o cana de apa. Se consuma cate doua cani pe zi.

–boli urinare, constipatie – extract fluid din scoarta uscata si macinata, cate 20 de grame pe zi.

–nevralgie – suc de fructe proaspere, cate 20 ml de cateva ori pe zi.

–nevralgie sciatica, nevralgie intercostala, reumatism articular – se face o baie de 20 de minute in apa la 37 de grade Celsius, in care se adauga 100 g de flori, fructe si frunze, in cantitati egale, oparite in 3 litri de apa.

–nevralgie intercostala – cataplasme locale cu infuzie din 50 g de flori, frunze si fructe in cantitati egale, oparite cu un litru de apa.

–guturai – inhalatii de doua sau trei ori pe zi cu aburi de la 3 lingurite de flori oparite cu un litru de apa.

–arsuri si hemoroizi – tamponari locale cu suc obtinut din frunzele zdrobite.

Tinctura de soc din comert are efect antiinflamator, antimicrobian, sudorific, diuretic, laxativ. se foloseste astfel: cate 30 de picaturi de 3 ori pe zi, diluate in putina apa.

Tratamentul este eficient pentru detoxifiere (ajuta la eliminarea toxinelor prin transpiratie deoarece creste secretia glandelor sudoripare, la nivel pulmonar, renal si intestinal. In plus, este eficient in tratarea simptomelor din infectiile cailor respiratorii.