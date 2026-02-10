Șoc termic: De la -15°C la 14°C în 48 de ore. ANM anunță o încălzire bruscă

România se confruntă cu o răsturnare meteo de proporții. După o noapte în care gerul a lovit crunt estul țării, cu temperaturi polare, vremea schimbă foaia. Radical. Urmează valori de primăvară în plină lună februarie, iar saltul termic va fi de-a dreptul spectaculos.

Avertismentul vine chiar de la șefa Administrației Naționale de Meteorologie. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat marți, la Digi24, că deși încă tremurăm de frig, un val de aer cald va urca mercurul în termometre la valori neașteptate pentru această perioadă. Cât de neașteptate? Chiar și 14 grade Celsius.

Gerul care a înghețat Moldova și Transilvania

Ultimele ore? Frig pătrunzător. „A fost o noapte geroasă”, a confirmat Mateescu, descriind un peisaj de iarnă pură. Zonele sub cod galben, adică estul Transilvaniei și o bună parte din Moldova, au simțit din plin acest episod. Acolo, temperaturile au plonjat sub pragul de -10, atingând și -15 grade Celsius.

Nici dimineața nu a fost mai blândă. Deloc. „De altfel, și la această oră, tot în această parte a țării înregistrăm valorile cele mai scăzute: -11 de pildă, la Darabani, în nordul Moldovei, -11 la Iași, de asemenea, la Miercurea Ciuc -9C”, a detaliat directorul ANM. Marțea aceasta rămâne una foarte rece. Maximele abia ating 0-1 grad în Capitală și sunt negative în regiunile extracarpatice. Pe lângă frig, mai vin și ninsori, posibile în Oltenia, plus un vânt serios, cu viteze de 45-50 km/h la câmpie și chiar 90 km/h la munte.

De la -15 la +14 grade: Saltul spectaculos al mercurului

De miercuri, totul se schimbă. Un șoc termic în toată regula. Dacă marți am avut maxime între -3 și 7 grade la nivel național, de miercuri „temperaturile cresc, o vreme ușor în încălzire”.

Încălzirea vine în galop. Miercuri se vor înregistra valori între 3 și 12 grade. Apoi, de joi, atmosfera devine și mai blândă, cu maxime cuprinse între 6 și 14 grade. Vineri, valorile se vor situa între 8 și 12 grade. Asta înseamnă că în mai puțin de 48 de ore, unele zone vor simți o diferență de peste 20 de grade. O trecere brutală de la iarnă la o senzație de primăvară timpurie.

Ce se întâmplă în Capitală: Un carusel termic

Bucureștenii vor simți din plin transformarea. Marți au avut doar 0-1 grad Celsius. Acum, Capitala se pregătește de o încălzire serioasă în a doua parte a săptămânii. Elena Mateescu a subliniat fix această dinamică: „Trecem de la valori negative, inclusiv în Capitală, valori la nivelul maximelor de -3C, la valori de 11-12”. De la o zi la alta, maximele vor sări la 9-12 grade, o schimbare care aruncă gecile groase în fundul dulapului.

Cât ține „primăvara” din februarie?

Dar să nu ne bucurăm prea repede. Acest episod cald nu înseamnă că a venit primăvara. Nici pe departe. Surprinzător sau nu, iarna ar putea reveni în forță. Potrivit meteorologului, valul de aer cald „va dura cel puțin până în jurul datei de 17 februarie”.

După jumătatea lunii, scenariul se poate schimba din nou. „Până la jumătatea acestei luni vorbim de temperaturi ușor peste cele normale, apoi valori termice în scădere, astfel încât este posibil după data de 15, în jurul datei de 17-18, să vorbim din nou de un episod în care să revenim la ceea ce ar însemna fenomenele de iarnă”, a menționat Mateescu. Simplu spus, iarna nu și-a spus încă ultimul cuvânt.