Șoc în folclor – Ion Drăgan, mort la 54 de ani. Ultimele ore și o durere ascunsă

Bucuria Crăciunului s-a spulberat. Doliu. Pentru muzica populară, vestea a fost un șoc total: Ion Drăgan s-a stins la doar 54 de ani. Nimeni nu se aștepta la asta. Absolut nimeni. Cu doar câteva ore înainte, artistul colinda și intra live pe Facebook, urându-le fanilor sărbători fericite. L-a găsit chiar tatăl său. Fără suflare, în casa lui din comuna Bălești. Din ce se știe, conform Csid, un infarct în somn i-ar fi curmat viața. O plecare bruscă, un gol imens.

Ultimele ore, pline de bucurie. Apoi, tăcerea.

E un scenariu care te lasă fără cuvinte. În Ajun, Ion Drăgan părea cel mai fericit om. A stat cu familia, a respectat tradițiile, a împărțit totul cu urmăritorii săi de pe net. Era plin de viață. Punea la cale glume. Zâmbea. Doar câteva ore au trecut și peste casa lui s-a lăsat o tăcere de mormânt. Faptul că l-a găsit chiar tatăl său face totul și mai greu de suportat, adăugând și mai multă durere unei tragedii deja copleșitoare. Gata. S-a terminat totul. Într-o secundă.

Un om bun, măcinat de pierderi grele

Pe scenă, emana căldură. Dar în spatele cortinei? Acolo era un om de o modestie cum rar întâlnești, un suflet bun care nu putea refuza pe nimeni. Ornela Pasăre, artistă care l-a cunoscut de mic, a vorbit despre el cu sufletul la gură. „Era un băiat minunat, cu bun simț, un om modest care nu deranja pe nimeni. Dacă îi cereai ajutorul, nu știa să spună nu. Îmi pare nespus de rău”, a spus ea. Ce ironie… omul care sărea mereu în ajutor avea, de fapt, propriile răni adânci. Cei apropiați știau că nu și-a revenit vreodată cu adevărat după moartea mamei și a surorii sale, două drame care l-au marcat pe viață, chiar dacă el se străduia din răsputeri să nu lase nimic să se vadă.

Presimțea ceva? Energia inexplicabilă de la ultimele filmări

Oare a simțit ceva? Că se apropie sfârșitul? Colegii prezenți la ultimele filmări, cele pentru sărbători, au observat la el un detaliu ciudat. Avea o energie debordantă. O poftă de viață cum nu i-o mai văzuseră, de parcă încerca să comprime o viață întreagă în câteva clipe. Ornela Pasăre a pus degetul pe rană, descriind perfect sentimentul. „La filmările de sărbători avea o energie aparte, parcă a vrut să se bucure de tot. Ne-a luat la dans, a făcut spectacol. Parcă presimțea ceva…”, a povestit artista. Vorbe care acum, după tragedie, sună complet altfel. Sună tulburător. Poate chiar a fost o premoniție.

Stresul din spatele scenei: Prețul plătit de artiști

Moartea lui redeschide o discuție dureroasă: prețul pe care îl plătesc artiștii. Presiunea e imensă. Viața pe drumuri, nopți nedormite, stresul continuu, goana asta nebună de a mulțumi publicul – toate se adună și, încet-încet, te macină. E o realitate pe care mulți preferă să o ignore. „Ne stresăm foarte mult. Spunem mereu că vom avea grijă de sănătatea noastră, dar uităm de noi. Problemele își pun amprenta, iar stresul nu este deloc bun”, a punctat Ornela Pasăre. Așa va rămâne Ion Drăgan în amintirea noastră: un artist dedicat folclorului, un om plecat de jos care n-a uitat niciodată de unde a plecat. Un om care a cântat bucuria, chiar și când sufletul îi era plin de tristețe.