Slabeste doua kilograme pe luna fara efort

Toate dietele-minune care promit o reducere drastica a numarului de kilograme intr-un timp foarte scurt sunt nesanatoase sau au efect yo-yo garantat. In plus, nimeni nu poate slabi stand pe canapea, infruptandu-se cu dulciuri si semipreparate si luand pastilute fermecate.

Pe langa impactul negativ pe care il au asupra sanatatii fizice, solutiile „magice” afecteaza si psihicul. Dezamagirile si frustrarile sunt alimentate, iar suferinta legata de aspectul fizic (indiferent daca e fondata sau nu) creste si se adanceste.

Iata de ce trebuie sa va documentati despre slabirea sanatoasa si de durata.

Calculand matematic, pentru o persoana de varsta medie, supraponderala, dar nu obeza, pentru a slabi o jumatate de kilogram pe saptamana, trebuie sa reduca 3500 de calorii din mancare. Adica 500 de calorii pe zi. Cine merge la sala de fitness si alearga pe banda, vasleste sau pedaleaza pe bicicleta eliptica vede cat de greu se ard 100 de calorii. Deci e destul de greu sa continui sa mananci exact la fel si sa iti propui sa arzi prin miscare toate caloriile.

Va prezentam cateva idei despre cum puteti elimina 500 de calorii din dieta zilnica fara efort si fara a le simti lipsa. La sfarsitul lunii, daca respectati indicatiile si daca faceti si miscare macar de doua ori pe saptamana, cantarul va va face o surpriza frumoasa.

Ciocolata mai putina

O tableta de 100 de grame de ciocolata contine aproximativ 450 de calorii. In general, are intre 15 si 24 de patratele si un gust divin. Daca reusiti sa va opriti la jumatate (da, e greu sa te opresti la jumatate, cand poti manca o tableta intreaga) salvati cel putin 200 de calorii. E putin, dar se aduna.

Inainte de a desface ambalajul, taiati ciocolata in doua. Jumatate din ea merge direct in frigider sau in dulap, fara regrete, iar jumatatea cealalta incercati sa o gestionati astfel incat sa va ajunga si pe a doua zi.

Sandvis doar pe jumatate

O chifla pufoasa are aproximativ 250 de calorii. Continutul dintre cele doua jumatati… depinde de cat de mult va doriti sa slabiti. Dar daca inlocuiti chifla cu o felie de paine integrala si mancati „umplutura” din farfurie salvati 200 de calorii. Iar daca doriti sa va implicati si mai mult, rulati legumele, branza sau amestecul de carne in frunze de salata verde si mancati un wrap cu 240 de calorii mai usor (doua frunze de salata au maxim 10 calorii).

Renuntati la branza topita

Romanul are impamantenita ideea „cu de toate”. Chiar daca nu iti place in mod deosebit un ingredient, atunci cand ai de ales cu ce sa garnisesti un preparat de tip fast food e mai usor sa spui „cu de toate” decat sa alegi un singur sos si o salata. Desi ar insemna cel putin 200 de calorii reduse.

La fel si la sandvis. In loc sa puneti intre doua felii de paine un munte de ingrediente, renuntati la felia de paine de deasupra si la branza topita (care oricum este chimie pura si, in afara de un gust interesant, indepartat de cel de branza, nu aduce nimic bun, doar calorii). O portie de branza topita are 80-100 de calorii. Cu inca 40 ale celei de-a doua felii de paine, incep sa se adune.

Inlocuiti sucul cu apa aromatizata

Fiecare pahar de 250ml de suc de fructe din comert are aproximativ 120 de calorii. Si cine bea un singur pahar, daca isi cumpara un pet de doi litri? Renuntati la bauturile racoritoare si preparati-va propria bautura, cu siguranta mai sanatoasa, mai ieftina si care poate avea alt gust de fiecare data. In apa plata sau minerala puteti stoarce lamaie, puteti pune menta sau busuioc, alte citrice sau fructe de padure. Daca vreti sa beti ceva dulce, atunci puteti opta si pentru cateva picaturi dintr-un indulcitor natural, precum extractul de Stevia.

Daca renuntati la un pahar de suc pe zi si il inlocuiti cu apa aromatizata, scapati de 100 de calorii pe zi. 700 pe saptamana. Asta daca beti doar un pahar. Ganditi-va cum ar fi sa le inlocuiti pe toate!

Dressing pentru salata

Dressingurile pentru salate pot fi adevarate bombe calorice, mai ales cele cumparate. degeaba va mintiti ca sunteti la dieta si mancati doar salate daca trantiti peste frunze sau legume un plic de sos de 400 de calorii sau un mot de maioneza din tub, care e posibil nici sa nu fi vazut oua.

Inlocuiti aceste produse cu un dressing facut in casa. Cativa stropi de ulei de masline amestecati cu zeama de citrice (lamaie, portocala, lime, in functie de tipul de salata) pot da un gust acrisor si savuros unei salate. Si reduceti si minim 200 de calorii la fiecare portie. Daca mancati 3 salate pe saptamana, iata inca 600 de calorii taiate de pe lista.

Lapte de migdale

Vegetarienii si veganii cunosc adevarata valoare a laptelui vegetal. In special cel de migdale, care poate fi preparat usor in casa. O cana din aceasta bautura uluitoare are 50 de calorii si multi nutrienti. O cana de lapte gras de vaca are de aproape trei ori mai multe calorii. Si mai putine beneficii. Daca obisnuiti sa mancati cereale dimineata, optati pentru o varianta fara zahar. Presarati peste ele o lingura de seminte de susan, pentru a compensa cantitatea de calciu din laptele de vaca si inlocuiti-l cu cel de migdale. Va veti bucura de o prima masa din zi aromata si sanatoasa. Si, in plus, veti consuma cu cel putin 500 de calorii mai putin, in fiecare saptamana.

Mai putin ulei

Daca gatiti macar de 3 ori pe saptamana, puteti reduce drastic numarul de calorii prin scaderea cantitatii de ulei folosite. Nu mai caliti ceapa in ulei, ci inmuiati-o in apa cu doar cateva picaturi de ulei de calitate (masline sau rapita). Renuntati la snitele si chiftele prajite in ulei – le puteti inlocui cu variantele pregatite la cuptor sau cu carnea pusa pe gratar.

Investiti intr-o tigaie si o oala cu strat ceramic, de calitate. Veti folosi cu pana la de cinci ori mai putin ulei atunci cand gatiti si, tinand cont ca pentru o portie de mancare gatita „ca la mama” se pot folosi pana la 300 de calorii in ulei, veti scapa si de un surplus consistent din numarul total de calorii.