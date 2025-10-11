Simptomele menopauzei pot apărea de la 30 de ani

Un studiu recent din Marea Britanie arată că simptome precum „ceața mentală” pot apărea cu mult înainte de menopauză, influențând atât viața profesională, cât și pe cea personală.

Multe femei se confruntă cu dificultăți de concentrare și uitare cu ani buni înainte de vârsta la care se așteaptă să apară menopauza. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că aceste simptome pot începe chiar de la 30 de ani, schimbând percepția despre momentul în care încep schimbările asociate menopauzei.

Când apar dificultățile de concentrare înainte de menopauză

Cercetarea, comandată de o companie de tehnologie pentru somn, a analizat experiențele a mii de femei. Rezultatele arată că primele semne de confuzie, uitare și dificultăți de concentrare apar, în medie, la 37 de ani. Unele participante au declarat că se confruntă cu aceste probleme de peste 20 de ani.

Femeile au descris această stare ca fiind „ca și când ai încerca să gândești prin ceață” sau „ca și când creierul ar funcționa ca o conexiune lentă la internet”. O altă descriere a fost: „ca și când ai încerca să pornești o motocicletă care nu mai răspunde”. Peste o treime dintre femei spun că această stare le afectează activitatea profesională, iar aproape jumătate recunosc că le este greu să exprime în cuvinte ce simt, ceea ce complică înțelegerea din partea familiei sau a colegilor.

Legătura dintre hormoni și funcțiile cognitive

Specialiștii explică faptul că aceste schimbări cognitive sunt cauzate de fluctuațiile nivelului de estrogen din timpul perimenopauzei și menopauzei. Estrogenul influențează neurotransmițători importanți pentru memorie și concentrare, precum serotonina și acetilcolina. Studiile efectuate pe animale arată că scăderea nivelului de estrogen reduce densitatea neuronilor în regiunile cerebrale responsabile de memorie.

„Estrogenul e ca un scut anti-stres pentru creier”, spun cercetătorii. Atunci când nivelul acestui hormon scade, creierul devine mai vulnerabil la inflamație și stres, ceea ce poate duce la apariția simptomelor cognitive neplăcute. Cu toate acestea, există soluții care pot ajuta la ameliorarea acestor simptome.

Strategii simple pentru menținerea clarității mentale

Modificările hormonale pot afecta somnul, care este esențial pentru refacerea creierului. Pentru a reduce „ceața mentală”, specialiștii recomandă câteva măsuri practice care pot fi ușor de urmat:

Limitează consumul de cafea la orele dimineții.

Monitorizează simptomele și discută cu medicul despre opțiunile de terapie hormonală.

Menține o temperatură scăzută în dormitor pentru a preveni transpirațiile nocturne.

Stabilește o rutină relaxantă înainte de culcare și evită ecranele.

Redu consumul de alcool, deoarece acesta poate afecta somnul profund.

Respectă un program regulat de somn și expune-te la lumină naturală dimineața.

Consultă medicul dacă ai picioare neliniștite sau anxietate nocturnă.

Transpirațiile nocturne pot fi gestionate prin menținerea unei temperaturi scăzute în dormitor, iar expunerea la lumină naturală dimineața ajută la reglarea ritmului circadian.

Simptomele timpurii ale menopauzei și importanța recunoașterii lor

Deși menopauza este asociată de obicei cu femeile de peste 40 de ani, studiul subliniază că simptomele cognitive pot apărea mult mai devreme. Recunoașterea din timp a acestor semne, împreună cu adoptarea unor obiceiuri sănătoase legate de somn și gestionarea stresului, poate ajuta femeile să își mențină claritatea mentală și starea de bine pe termen lung.

„Nu vorbim doar despre menstruație care încetează”, precizează autorii studiului. „Creierul începe să semnaleze schimbări cu 10-15 ani înainte. Ignorarea acestor semne poate duce la complicații pe termen lung.”

Tot mai multe cercetări se concentrează pe legătura dintre menopauza timpurie și riscul de afecțiuni neurologice, dar și pe testarea terapiilor non-hormonale, precum meditația sau suplimentele nutritive, pentru ameliorarea simptomelor cognitive.

Perspective pentru sănătatea femeilor

Femeile cu vârsta sub 40 de ani nu ar trebui să ignore episoadele de confuzie sau uitare. O discuție la timp cu medicul poate ajuta la identificarea cauzelor și la prevenirea unor complicații viitoare. Recunoașterea timpurie și aplicarea unor măsuri simple pot face diferența pentru menținerea unei minți clare și a unei stări de bine pe termen lung.