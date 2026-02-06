Și-a otrăvit fiica de 3 ani pentru a scăpa de pensia alimentară

Un caz de o cruzime rară zguduie Germania. Un tată a fost trimis în judecată, acuzat că a încercat să-și omoare fetița. Avea doar 3 ani. Planul lui a fost rece, calculat. Iar motivul este pur și simplu incredibil: banii. Mai exact, pensia alimentară, relatează Știrile ProTV.

Conform rechizitoriului citat de publicația Bild, totul s-a petrecut în decembrie 2024. Atunci, bărbatul i-ar fi băgat în gură copilului o pungă de plastic. Înăuntru? Otravă de șoareci. Anchetatorii au numit fapta un act de „lăcomie extremă și lipsă totală de scrupule”, comis împotriva unui copil nevinovat care avea încredere oarbă în el.

O minune și prezența de spirit a mamei

Dar fetița a supraviețuit. O minune, spun procurorii. Moartea ar fi fost sigură dacă otrava își făcea efectul. După ce tatăl a dus-o înapoi la mama ei, micuța a vărsat sigiliul de plastic al otrăvii. Din fericire, era încă nedeschis. Femeia a sunat imediat la urgență, un gest care i-a salvat, probabil, viața. Substanța era fosfid de aluminiu, un produs toxic folosit la eliminarea șoarecilor de câmp.

Un plan menit să arunce vina pe altcineva

Nu a fost o decizie de moment. Nici vorbă. Rechizitoriul scoate la iveală o premeditare terifiantă. Timp de săptămâni întregi, tatăl ar fi planificat totul, documentându-se despre „metodele insidioase de a folosi otrava pentru a ucide”.

Planul lui mergea însă și mai departe.

Anchetatorii cred că bărbatul a încercat să arunce vina pe mamă. De ce altceva ar fi dus copilul înapoi la ea imediat după faptă? Spera, probabil, ca autoritățile s-o considere pe ea principala suspectă. O strategie perfidă? Asta pare să fie convingerea procurorilor.

Proces reluat de la zero. Inculpatul a amuțit

Procesul a început în octombrie 2025, dar justiția s-a împotmolit. Un verdict era așteptat în noiembrie, însă unul dintre judecători s-a îmbolnăvit. Rezultatul? Întreaga procedură a fost anulată. Totul s-a reluat de la zero. Gata. La reluarea audierilor, inculpatul a venit cu o nouă tactică. Și-a schimbat avocatul și a ales tăcerea. După ce inițial negase totul prin vechiul apărător, acum nu a mai scos un cuvânt. Tăcere absolută în sala de judecată.

Banii, miza unei crime îngrozitoare

Miza acestei crime odioase pare să fie una pur financiară. Procurorii susțin că uciderea fetiței l-ar fi scăpat pe tată de plata pensiei alimentare. Un calcul cinic. O lăcomie fără margini, spun acuzatorii. Bărbatul este acuzat că a exploatat încrederea absolută a unui copil în părintele său, transformând legătura lor într-o armă. Procesul merge mai departe, iar justiția germană are acum misiunea de a face lumină într-un caz care a lăsat o țară întreagă fără cuvinte.