O nouă platformă menită să stimuleze colaborarea internațională în industria de frumusețe a fost lansată oficial în districtul Jing’an din Shanghai. Pe 3 martie, Beauty Hub, un proiect inițiat de Beauty Nova Tech Hub și WWD China, și-a deschis porțile odată cu vernisajul expoziției „Rites of Beauty”. Evenimentul a reunit directori din industrie, reprezentanți de branduri și organizații de afaceri internaționale la complexul Daning Beauty Nova Tech Hub.

Prezentată inițial ca un concept în timpul China International Import Expo 2025, inițiativa intră acum în faza operațională, transformând Jing’an într-o nouă poartă de acces pentru inovația globală în domeniul frumuseții.

Mai mult decât un simplu showroom

Situată în nordul districtului Jing’an, în complexul Beauty Nova Tech Hub, platforma este gândită ca un centru permanent de sprijin pentru schimburile internaționale din industrie. V-ați întrebat vreodată cum ajunge un brand de beauty din Europa pe piața din China? Ei bine, pe bune, nu e doar un spațiu de expoziție. Beauty Hub își propune să ofere o infrastructură practică pentru brandurile care operează pe diverse piețe. Activitățile sale vor include ghidaj pentru intrarea pe piață, forumuri de specialitate, prezentări de branduri, sesiuni de training și parteneriate care conectează companiile internaționale cu ecosistemul de beauty din China.

Inițiativa se bazează pe trei piloni: inovație bazată pe tehnologie, sustenabilitate și colaborare globală. La ceremonia de lansare au participat oficiali și reprezentanți ai industriei, printre care Chen Wenshan, directorul departamentului de dezvoltare a industriei bunurilor de larg consum și modei din cadrul Comisiei Municipale de Economie și Informatizare din Shanghai, Mao Lipeng, președintele Daning Group, Lan Zhenzhen, președintele de afaceri publice pentru Asia de Nord și China la L’Oréal, și Lynn Fu, CEO al WWD Greater China.

Două inițiative cheie și un summit global

Odată cu lansarea au fost dezvăluite și două proiecte menite să susțină cooperarea transfrontalieră. Prima este Rețeaua Globală de Inovație în Frumusețe (Global Beauty Innovation Network), un cadru colaborativ creat pentru a facilita parteneriate internaționale în cercetare și dezvoltare, extinderea pieței, schimbul de talente și partajarea celor mai bune practici.

A doua este inițiativa „Beauty for Future”, care reunește 66 de branduri de frumusețe angajate să promoveze sustenabilitatea, inovația și creșterea incluzivă în industrie.

Iar planurile nu se opresc aici. Platforma va găzdui, si, summitul inaugural Global Beauty CEO pe 5 iunie, aducând laolaltă directori executivi și lideri din industrie pentru a discuta următoarea fază de creștere pe piața globală de beauty.

O punte între China și restul lumii

Potrivit lui Mao Lipeng de la Daning Group, proiectul este conceput pentru a sprijini atât brandurile internaționale care intră în China, cât și companiile chineze care se extind în străinătate. „Platforma este menită să fie atât o primă oprire pentru brandurile internaționale care explorează piața chineză, cât și o punte pentru companiile chineze de beauty care doresc să-și construiască o prezență globală”, a declarat Mao în timpul evenimentului.

Parteneriatele sunt deja în mișcare.

Primele colaborări anunțate ilustrează acest dublu focus. Brandul francez de estetică medicală Vivacy își va introduce linia de produse Stylage L prin intermediul platformei. În același timp, Daning Group a semnat un acord strategic cu Shanghai Pharmaceutical Group pentru a susține serviciile logistice globale pentru companiile de beauty care se extind la nivel internațional. Schimburile internaționale sunt deja planificate prin Rețeaua Globală de Inovație în Frumusețe. În aprilie, British Beauty Council va conduce o delegație de branduri britanice de clean beauty la Shanghai pentru o vizită de lucru, urmând ca o vizită reciprocă la Londra să aibă loc mai târziu în cursul anului.

Tehnologie, artă și sustenabilitate

În cadrul lansării a avut loc și o masă rotundă, „Ambiție globală: Expansiunea industriei de beauty prin tehnologie”, unde s-a explorat modul în care tehnologia remodelează peisajul global al industriei. Discuția a reunit directori de la Boston Consulting Group, Tangmei Biotechnology și Chando Group, care au abordat rolul cercetării științifice, al testării eficacității și al marketingului digital în consolidarea competitivității internaționale a brandurilor.

Simultan cu lansarea, expoziția „Rites of Beauty” a oferit o perspectivă imersivă asupra culturii contemporane a frumuseții. Printre atracții s-au numărat o instalație de artă vizuală creată de celebrul make-up artist Tony Li și magazinul concept „Sustain 100 Good Goods”, curatoriat de WWD China și Beauty Nova Tech Hub.

Această inițiativă reflectă ambiția mai largă a districtului Jing’an de a dezvolta un centru global pentru industriile de frumusețe și wellness. Cunoscut deja pentru numeroasele sedii de multinaționale și destinații de retail premium, districtul își extinde acum focusul dincolo de comerț, către inovație în frumusețe, sănătate, tehnologie și modă.