Sfaturi geniale pentru o siluetă perfectă fără efort. Toate îți sunt la îndemână! George Bernard Shaw spunea ca “Nu exista dragoste mai sincera decat dragostea pentru mancare”. Cu toate acestea dragostea pentru mancare si kilogramele in plus merg mana in mana si rezultatele acestei pasiuni pot fi foarte neplacute si din punct de vedere estetic si in ceea ce priveste sanatatea. Pentru a preveni aceasta situatie urmeaza aceste trei sfaturi geniale pentru o silueta perfecta fara prea mare efort.

Toate aceste sfaturi geniale sunt mai eficiente decat o dieta care da rezultate dar cu mare chin din partea celor care iubesc mancarea dar vor sa fie supli.

Iaurt. Se stie ca iaurtul ofera multe beneficii sanatatii corpului nostru. Exista insa si alte categorii de alimente care ii pot ajuta pe oameni sa scape de kilogramele nedorite fara a se infometa. Toate produsele fermentate din lapte sunt ideale si trebuie incluse in dieta zilnica. iaurtul, chefirul, laptele batut si branza proaspata de vaci sunt alimente ideale. toate pot fi consumate de 2-3 ori pe zi iar ideal este sa alegi produse preparate din lapte integral, nu din lapte degresat. Trei pahare de iaurt sau lapte completeaza o dieta zilnica ce nu va da niciodata gres.

Cereale. Acestea fac parte din categoria alimentelor ideale, dar trebuie alese doar variantele integrale, fara zahar. Obligatoiu cerealele trebuie cosnumate in prima parte a zilei, niciodata mai mult de 100-125 de grame si niciodata combinate cu lactate cu piureuri de fructe sau sucuri naturale combinate in parti egala cu apa. Batoanele de cereale sunt o solutie, dar numai cele care nu contin zahar.

Legumele nu trebuie ignorate, acestea aducand numeroase beneficii sanatatii noastre. Fructele sunt un alt ingredient care nu trebuie sa lipseasca din dieta zilnica a femeilor. Carnea este si ea importanta. Aproximativ 150 de grame de carne si fasole vor da energia necesara, fara a avea grija ca ingrasa. Combinarea acestor alimente este esentiala.

O regula simple spune ca alaturi de carne sa nu pui niciodata legume albe sau galben-portocalii ci doar legume verzi (fasole verde, broccoli, salata, spanac varza). Nu manca niciodata fructe seara, nu folosi niciodata ca inlocuitor al fructelor sucurile.

Legume pot fi mancate in orice cantitate daca sunt de culoare verde, cu masura daca sunt albe (cu exceptia conopidei si a ciupercilor) si cel putin o data pe saptamana la o masa din zi daca sunt boabe (mazare, fasole, linte). Carnea poate fi inlocuita mereu cu oua si peste pentru ca vor aduce acelasi suport proteic. Femeile care consuma oua trebuie sa stie ca ele dau senzatia de satietate. In plus galbenusul de ou ajuta la protejarea vederii, insa contine si colesterol. O omleta in care se pun trei albusuri si un galbenus de ou este solutia perfecta pentru cine tine o asemenea dieta.

Daca este folosit ulei, se recomanda cel de masline sau cel de rapita, iar grasimile animale (unt, slanina) trebuie consumate cu mare atentie, dar niciodata evitate la modul absolut.