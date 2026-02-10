Sfârșit misterios la 47 de ani pentru rivala lui Amy Winehouse. Poliția nu are explicații

Trecutul lui Amy Winehouse nu se odihnește. O umbră a revenit. Sarah Aspin, cealaltă femeie din viața soțului artistei, a fost găsită moartă. Avea doar 47 de ani.

A fost găsită în casa ei din Leeds. Poliția a etichetat moartea drept „inexplicabilă”, o formulare standard pentru un caz plin de semne de întrebare, relatează Dailymail. Anchetatorii încearcă acum să pună cap la cap piesele acestui puzzle tragic ce a lăsat în urmă o familie sfâșiată de durere.

„Viața o să fie plictisitoare fără tine”. Mesajul sfâșietor al fiicei

Durere pură. Fiica ei cea mare, Melody-Rose Hampshire, a umplut rețelele sociale cu mesaje și fotografii vechi. Cuvintele ei sunt o rană deschisă. „Te voi iubi și mi-e dor de tine pentru totdeauna, mamă”, a scris ea. „Odihnește-te în pace veșnică. Viața o să fie plictisitoare fără tine în ea.”

Apoi, un alt strigăt de durere. „Fără cuvinte. te iubesc atât de mult, mamă. Fie ca tu să te odihnești în pace veșnică, frumoasa mea mamă. Nu pare real. Vreau doar să fii aici și să-ți ascult poveștile nebunești.”

Un gol imens.

O dimineață de sâmbătă transformată în coșmar

Sâmbătă dimineață. Ora 8:00. Un apel pentru „îngrijorare pentru siguranță” a adus poliția la ușa ei din Swillington, Leeds. Un cartier liniștit, brusc trezit la realitate. Paramedicii au încercat totul, dar a fost prea târziu. Decesul a fost declarat la fața locului.

Ciudat, un bărbat aflat în casă a fost reținut, dar pentru o cu totul altă infracțiune. Ce căuta acolo? Un vecin a oferit câteva detalii. „Treceam pe lângă apartament pe la 8 dimineața sâmbătă. Atunci am văzut poliția roind în jurul proprietății și mi-am zis că s-a întâmplat ceva. Sarah locuia singură în acea casă, dar un bărbat pe care îl credeam partenerul ei venea des pe la ea.” Comunitatea e în stare de șoc. „Ceea ce s-a întâmplat este trist. A zguduit comunitatea, este o zonă drăguță și liniștită”, a spus un alt localnic.

Triunghiul amoros care a ținut prima pagină a ziarelor

Dar cine era Sarah Aspin? Numele ei a explodat în presă din cauza lui Blake Fielder-Civil, soțul turbulent al lui Amy Winehouse. S-au cunoscut la dezintoxicare, în 2009. O perioadă în care relația lui Blake cu Amy era un haos total. Din legătura lor s-au născut doi copii: Jack în mai 2011 și Lola-Rose în aprilie 2013.

Războiul dintre cele două femei era pe față. A existat chiar și un avertisment public, direct, din partea lui Sarah către Amy. Unul tăios. Să „își țină mâinile departe” de iubitul ei, a spus Aspin, adăugând tranșant: „El este al meu și acum suntem o familie”.

„Erau suflete pereche”. Recunoașterea amară a rivalei lui Amy

Surprinzător sau nu, după ce Amy a murit în iulie 2011, chiar Sarah a vorbit despre legătura reală dintre artistă și Blake. El era atunci la închisoare. „Este devastat și spulberat. Pur și simplu nu poate accepta că ea a murit și că nu o va mai vedea niciodată”, a povestit Aspin la acea vreme.

A recunoscut, cu o sinceritate amară, adevărul relației lor. „Blake este tatăl fiului nostru. Dar i-am văzut pe el și pe Amy împreună și știu că se iubeau cu adevărat și că erau suflete pereche. Ea l-a iubit mereu și el a iubit-o mereu, dar pur și simplu nu avea cum să funcționeze. Practic, nu puteau trăi unul cu celălalt și nu puteau trăi unul fără celălalt.”

Acum, cercul se închide. Anchetatorii au o singură misiune: să afle ce s-a petrecut în spatele ușilor acelei case din Leeds.