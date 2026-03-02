Sezonul alergiilor a început mai devreme decât de obicei în România

Dacă strănuți de câteva zile și ai ochii iritați, s-ar putea să nu fie o răceală de final de iarnă. Sezonul alergiilor a început deja, cu aproape două luni mai devreme decât în mod normal. Nivelurile de polen au atins cote „foarte ridicate” încă din februarie, iar medicii avertizează că anul 2026 se anunță unul „intens” sau chiar „istoric” pentru persoanele sensibile. Acest debut timpuriu, alimentat de schimbări meteo bruște, a luat prin surprindere milioane de români. Articolul de față explică de ce a explodat polenul atât de devreme, care sunt cele cinci simptome-capcană ce pot fi ușor confundate cu o viroză și ce plan de acțiune recomandă specialiștii pentru a trece cu bine peste această perioadă.

De ce a explodat polenul în februarie?

Explicația stă în vremea neobișnuită din ultimele luni. O iarnă cu ploi persistente, urmată de o trecere bruscă la temperaturi calde și zile uscate, a creat condițiile perfecte pentru o eliberare masivă de polen. „A fost vremea ideală pentru polenul copacilor. Ploaia a făcut ca ierburile și copacii să fie mai exuberanți, iar acum că s-a uscat, toate capsulele de polen au apărut”, a explicat dr. Adrian Munteanu, medic alergolog. Practic, umiditatea abundentă a stimulat o creștere viguroasă a vegetației, iar căldura a acționat ca un declanșator.

Prognozele făcute de experți, precum cele de la Universitatea din Worcester, au confirmat că polenul arborilor a atins niveluri foarte ridicate încă de la jumătatea lunii februarie, deși în mod normal sezonul febrei fânului era așteptat abia spre finalul lunii martie. În acest moment, principalul vinovat este polenul de arin, care înregistrează cele mai mari concentrații. Alături de el, în aer plutesc cantități moderate de polen de alun, plop, chiparos și ulm. Potrivit Met Office, acest prim val de polen de copac se va întinde până la jumătatea lunii mai, afectând aproximativ un sfert din totalul persoanelor care suferă de febra fânului.

Răceală sau alergie? Cele 5 simptome capcană

Diferențierea dintre o viroză respiratorie și o rinită alergică poate fi dificilă la început, mai ales că simptomele se suprapun. Totuși, există câteva indicii clare care te pot ajuta să identifici corect cauza disconfortului. Specialiștii atrag atenția asupra a cinci manifestări comune, care pot crea confuzie.

1. Strănutul în salve. O persoană răcită poate strănuta de câteva ori pe zi. În cazul unei alergii, strănutul vine în cascade: episoade repetate, de mai multe ori la rând, aparent fără un motiv anume, declanșate de expunerea la aerul de afară.

2. Mâncărimile de ochi, nas și gât. Acesta este poate cel mai clar semn distinctiv. Virozele respiratorii provoacă rar sau deloc senzația de mâncărime. Alergiile, în schimb, sunt definite de prurit: ochi care lăcrimează și te mănâncă, senzație de gâdilat în nas care te face să strănuți și chiar mâncărimi în cerul gurii sau în gât.

3. Secrețiile nazale apoase și clare. La o răceală, secrețiile nazale sunt inițial apoase, dar devin rapid mai groase și își schimbă culoarea în galben sau verde. În rinita alergică, secrețiile rămân, în general, limpezi și foarte fluide, ca apa, pe toată durata manifestării simptomelor.

4. Durata simptomelor. O răceală comună își atinge apogeul în 2-3 zile și dispare, de obicei, în 7-10 zile. Simptomele alergice, însă, persistă. Ele pot dura săptămâni sau chiar luni, atâta timp cât ești expus la alergenul care le provoacă. Dacă „răceala” ta pare că nu se mai termină, cel mai probabil este o alergie.

5. Absența febrei. Febra fânului este o denumire înșelătoare. Alergiile la polen nu provoacă febră. Prezența febrei, a durerilor musculare sau a frisoanelor indică aproape sigur o infecție virală, adică o răceală sau o gripă, și nu o reacție alergică.

Orașul, un coșmar pentru alergici

Deși statisticile arată concentrații mai mari de polen în zonele rurale, locuitorii din marile orașe ajung să sufere de simptome mult mai severe. Problema? Poluarea. Particulele fine provenite din gazele de eșapament acționează ca niște transportatori pentru granulele de polen. Dr. Fiona Symon, de la Universitatea din Leicester, explică faptul că aceste particule de poluare ajută polenul să pătrundă mai adânc în căile respiratorii, amplificând reacțiile alergice.

„Concentrația de polen crește rapid și toată lumea prezintă simptome”, a avertizat medicul alergolog Adrian Morris.

Combinația dintre noxe și polen este deosebit de agresivă. Mai mult, ploaia poate agrava situația în mediul urban. Deși pe moment curăță aerul, precipitațiile pot fragmenta granulele de polen în micro-particule. Acestea rămân suspendate în aer pentru mai mult timp, călătoresc pe distanțe mai mari și, din cauza dimensiunii reduse, pătrund mai ușor și mai adânc în plămâni, intensificând tusea și dificultățile de respirație. Tendința de a planta în orașe copaci cu potențial alergen ridicat, cuplată cu efectele schimbărilor climatice, contribuie la sezoane de alergii din ce în ce mai lungi și mai intense, conform datelor colectate de Universitatea din Leicester, care monitorizează acest fenomen din 2006.

Cum te pregătești? Medicii au un plan de acțiune

Prevenția este cheia pentru a gestiona eficient sezonul alergiilor. Medicii recomandă o abordare structurată, bazată pe trei direcții principale: evitarea expunerii, medicația corectă și, la nevoie, consultul de specialitate.

Dr. Sandra Hong, alergolog la Cleveland Clinic, subliniază importanța începerii tratamentului înainte ca simptomele să devină severe. „Când vine vorba de alergii sezoniere, le cer pacienților să se concentreze pe trei lucruri: tehnici de evitare, medicamente și tratamente precum imunoterapia”, a explicat aceasta.

Măsuri de evitare a polenului:

Ține ferestrele închise: Atât acasă, cât și în mașină, pentru a limita pătrunderea polenului. Aerisește dimineața devreme sau seara târziu, când concentrația de polen este mai mică.

Atât acasă, cât și în mașină, pentru a limita pătrunderea polenului. Aerisește dimineața devreme sau seara târziu, când concentrația de polen este mai mică. Poartă ochelari de soare: Aceștia acționează ca o barieră fizică, protejând ochii de contactul direct cu alergenii.

Aceștia acționează ca o barieră fizică, protejând ochii de contactul direct cu alergenii. Schimbă-ți hainele și fă duș: Imediat ce ajungi acasă, schimbă hainele de exterior și fă un duș pentru a îndepărta particulele de polen de pe piele și păr. Nu intra cu hainele de afară în dormitor.

Imediat ce ajungi acasă, schimbă hainele de exterior și fă un duș pentru a îndepărta particulele de polen de pe piele și păr. Nu intra cu hainele de afară în dormitor. Atenție la animalele de companie: Blana lor poate transporta polen în casă. Este recomandat ca animalele de companie să nu aibă acces în dormitor în timpul sezonului de alergii.

Blana lor poate transporta polen în casă. Este recomandat ca animalele de companie să nu aibă acces în dormitor în timpul sezonului de alergii. Monitorizează prognoza: Simptomele sunt adesea mai grave în zilele uscate și cu vânt, când nivelul de polen este mai ridicat. Limitează activitățile în aer liber în aceste zile.

Tratament medicamentos:

Specialiștii recomandă începerea tratamentului preventiv. Spray-urile nazale cu steroizi sunt foarte eficiente pentru controlul inflamației, dar au nevoie de câteva zile pentru a-și face efectul. De aceea, este indicat să fie folosite înainte de apariția simptomelor. Antihistaminicele orale pot fi luate la nevoie pentru a calma rapid strănutul, mâncărimile și secrețiile nazale.

Dacă aceste măsuri nu sunt suficiente și simptomele îți afectează calitatea vieții, este timpul să consulți un medic alergolog. Acesta poate identifica exact alergenii care îți provoacă probleme și poate crea un plan de tratament personalizat. În cazurile severe, se poate apela la terapii avansate, precum imunoterapia specifică (cunoscută ca „vaccinuri pentru alergie”) sub formă de injecții sau tablete, care pot modifica răspunsul sistemului imunitar pe termen lung.