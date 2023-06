Sex in trei cu sotul? Cum sa te bucuri de un „ménage a trois” fara sa-ti distrugi relatia/casnicia

Regula numarul 1 in orice cuplu care ia in considerare sexul in trei este sa apeleze la aceasta picanterie sexuala atunci cand totul merge bine in relatie, nu cand aceasta este subreda. Insa, chiar si cand relatia de cuplu sau casnicia poate fi descrisa drept „trainica”, tot exista riscul ca un „ménage a trois” sa distruga totul.

A invita inca o persoana in dormitor poate fi o experienta placuta pentru toate partile, insa prezenta unei a treia persoana pe langa partenerii de cuplu, daca nu este gestionata corespunzator, poate transforma sexul in trei in explozia care va distruge relatia de cuplu sau, mai rau, casnicia. Intr-un „ménage a trois” pot interveni sentimente de gelozie, poate aparea complexul de inferioritate, dar si senzatia de vinovatie.

Desi multe persoane – femei si barbati deopotriva – au fantezii cu sexul in trei, nu stiu de implica, de fapt, emotional un „ménage a trois”. Multe cupluri, chiar casatorite, care au parte de o partida de sex in trei ajung sa fie incapabile sa gestioneze ulterior situatia si chiar relatia din cauza unui surmenaj emotional generat de intensitatea trairilor negative de dupa sexul in trei.

Intrebarile care trebuie neaparat puse inaintea sexului in trei

Pentru a stabili daca un cuplu este suficient de dezvoltat, de matur emotional pentru a se putea bucura de un „ménage a trois”, partenerii ar trebui sa se intrebe unul pe altul tot ce le trece prin minte cu privire la posibilitatea sexului in trei.

In primul rand, trebuie sa stabileasca daca vor o femeie in plus sau un barbat in plus.

In al doilea rand, trebuie stabilit exact ce fel de persoana in plus isi doreste fiecare partener: poate fi vorba de un/o prieten/a apropiat/a, de o cunostinta sau poate chiar de un strain.

„Vrei ca si el/ea sa participe activ?”, „Ce inseamna activ pentru tine? Implica sex normal-vaginal, sex ora, sex anal?” sunt alte cateva dintre intrebarile pe care partenerii ar trebui sa si le puna unul altuia si sa raspunda cat mai onest.

Este indicat totodata sa fie luate in calcul momentele de dinainte si de dupa sexul in trei. Daca unul dintre partener vrea momente de intimitate, de preludiu prelungit, de flirt inainte de sex, iar celalalt nu vrea, preferand ca personajul strain sa intre direct in scena sexului in trei si atat?! Sau daca dupa unul dintre parteneri vrea ca a treia persoana sa stea peste noapte, iar celalalt nici nu vrea sa auda de asa ceva?!

Sexul in trei si increderea in sine si in partener

Partidele de sex in trei sunt cu adevarat placute atunci cand partenerii nu au complexe vizavi de propria persoana, cand au incredere in sine, in propria sexualitate, dar si in partener.

Orice complex, orice teama, orice gand negativ sau grija cu privire la cat de mult este atras partenerul de tine, de cat de sigur/a esti pe tine risca sa capete amploare in timpul unui „ménage a trois”.

Din acest motiv, este recomandat ca persoanele/cuplurile in care exista probleme de incredere sa nu se inhame la partide de sex in trei pentru ca emotional nu sunt capabile sa le duca la capat fara repercusiuni asupra imaginii de sine si asupra relatiei.

Toate aceste aspecte trebuie luate neaparat in calcul pentru ca partide de sex in trei, acel „ménage a trois” sa nu distruga relatia sau chiar casnicia.