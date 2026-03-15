Valul de aer arctic a lovit din plin, iar temperaturile de o singură cifră ne amintesc că iarna nu glumește. Provocarea, ca de fiecare dată, este să ne menținem confortul termic în locuințe fără să aruncăm în aer facturile la energie. E drept că primul impuls e să dai centrala la maximum, dar lucrurile stau puțin diferit dacă vrei să faci și economie.

„Oamenii se bazează mai mult pe încălzire în această perioadă a anului, așa că dorim să ajutăm gospodăriile să-și gestioneze încălzirea eficient, menținând costurile scăzute, dar și confortul termic”, spune Joanna O’Loan, manager la Energy Saving Trust.

Programul centralei si temperatura ideala

Primul pas, și poate cel mai simplu, este să nu lași centrala să meargă non-stop. Folosește un programator și un termostat pentru ca încălzirea să pornească cu aproximativ 30 de minute înainte să te trezești și să se oprească cu 30 de minute înainte de a merge la culcare. „Dacă sunteți plecat în timpul zilei, opriți încălzirea cât timp nu e nimeni acasă”, adaugă O’Loan. Si totusi, care e regula? „Nu există un număr fix de ore pe zi în care centrala ar trebui să funcționeze, deoarece cel mai eficient mod de a vă încălzi locuința depinde de sistemul de încălzire, de casă și de rutina dumneavoastră.”

Pentru majoritatea locuințelor, setarea termostatului undeva între 18°C și 21°C este considerată confortabilă. Dar nu-i chiar așa simplu. Nu trebuie să crești temperatura doar pentru că afară e ger. „Nu trebuie să dați termostatul mai tare când afară este mai frig”, explică O’Loan. „Casa dumneavoastră va atinge oricum aceeași temperatură – s-ar putea să dureze puțin mai mult, dar mărirea temperaturii pe termostat nu o va face să se încălzească mai repede.”

Ba chiar, ai putea să faci invers. Sam Jump, de la Wunda Group, sugerează să reduci puțin temperatura setată la centrală. „Centralele noastre sunt adesea setate la maximum, dar puteți obține o temperatură confortabilă de la calorifere fără a cheltui la fel de mult pe temperatura setată la centrală. Este foarte puțin probabil să observați mica schimbare, însă aceasta poate face o diferență considerabilă la facturi.”

Atentie la gaurile prin care fuge caldura

„Cea mai eficientă modalitate de a face încălzirea să funcționeze mai eficient este identificarea și rezolvarea zonelor cu pierderi de căldură”, subliniază Sam Jump. Conform acestuia, locuințele pierd între 10% și 20% din căldură prin ferestre și uși exterioare. O soluție pe termen lung ar fi geamurile eficiente energetic, dar există și variante mai ieftine și imediate.

Păstrează draperiile trase pe timpul nopții, iar în camerele nefolosite chiar și pe timpul zilei. „Investiția în perdele groase sau căptușite termic va aduce cele mai bune rezultate”, spune Jump. O perdea groasă trasă în fața ușii de la intrare este o altă opțiune excelentă.

V-ați gândit vreodată la câtă căldură se pierde prin gaura cheii? Jump are un truc: folosește un magnet de frigider pentru a o acoperi. Pe bune. „Verificați și sigilați orice fisuri prin care s-ar putea strecura chiar și cel mai mic curent de aer și țineți închise atât ușile interioare, cât și cele exterioare, sau, și mai bine, investiți într-o cutie poștală exterioară și în opritoare de curenți de aer.”

Ce faci cu tevile si caloriferele

Un alt sfat practic: în camerele pe care nu le folosești, dă caloriferele la o treaptă inferioară, dar nu le opri complet. „Acest lucru va ajuta la reducerea umidității și la menținerea funcționării eficiente a sistemului de încălzire”, explică O’Loan. Excepție fac locuințele cu pompe de căldură, unde e mai bine ca toate caloriferele să fie deschise.

Iar dacă pleci de acasă pentru câteva zile, nu opri centrala de tot. O țeavă spartă de îngheț te poate costa mii de lei.

„Dacă veți fi plecat pentru o perioadă, protejați țevile de îngheț”, avertizează O’Loan. „Majoritatea sistemelor de control au o setare de protecție împotriva înghețului, așa că verificați dacă este activată. Dacă nu, setați termostatul la aproximativ 13°C, astfel încât încălzirea să pornească dacă se face foarte frig. Ar putea costa puțin la energie, dar mult mai puțin decât repararea țevilor sparte.”

Cat de eficienta este centrala ta

Eficiența centralei tale termice contează enorm. Cele mai bune sunt cele din clasa A (pe o scară de la A la G), care transformă peste 90% din combustibil în căldură pentru casă. „Centralele vechi se încadrează adesea în clase inferioare, precum D sau E, care irosesc mai multă energie și costă mai mult în funcționare”, spune O’Loan.

Costul mediu pentru o centrală nouă pe gaz este de aproximativ 3.700 de lire sterline cu tot cu instalare, dar prețul variază în funcție de model. O alternativă mai ecologică sunt pompele de căldură. „Pot reduce vizibil emisiile în comparație cu centralele pe gaz, deși au costuri inițiale mai mari (de obicei între 7.000 și 12.000 de lire sterline). totusi, există subvenții disponibile pentru a ajuta la reducerea costului.”

Numai ca, indiferent ce alegi, cel mai important este să lucrezi cu un instalator bun, care să seteze corect sistemul și să ajusteze temperaturile de funcționare. „Acest lucru face o mare diferență în performanța sa”, încheie O’Loan.