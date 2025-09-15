Semnele care arată că este necesar un control al inimii tale

În ritmul alert al vieții de zi cu zi, este ușor să ignorăm semnele subtile pe care corpul ni le transmite. Totuși, atunci când inima începe să dea semnale de alarmă, este important să nu le trecem cu vederea. Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii din 29 septembrie, dr. Oliver Guttmann, cardiolog la Spitalul Wellington din cadrul HCA Healthcare UK, explică patru simptome care ar trebui să ne determine să mergem la un consult de specialitate.

1. Durere sau disconfort în piept

„Durerea în piept este cel mai cunoscut semn de probleme cardiace, dar rareori seamănă cu ceea ce vedem în filme”, explică dr. Guttmann. „Poate fi o senzație de presiune, greutate sau strângere, uneori descrisă ca o bandă care apasă pieptul”.

Disconfortul poate apărea în momente obișnuite, cum ar fi atunci când te grăbești să prinzi trenul și se ameliorează după ce te așezi, sau când urci scările la serviciu și simți o durere surdă în piept.

Poate fi vorba de angină pectorală, cauzată de reducerea fluxului sanguin spre inimă. Simptome asociate pot include greață, transpirații, amețeli sau senzație de anxietate. Dr. Guttmann precizează: „Angina nu este un infarct, dar netratată crește riscul de infarct”.

2. Dificultăți de respirație în activități obișnuite

„Este normal să fii puțin obosit după exerciții intense. Totuși, dacă simți că nu ai suficient aer în timpul activităților de zi cu zi, inima ta ar putea să nu mai pompeze sângele eficient”, spune cardiologul.

Simptomele pot apărea treptat. Poți observa că obosești atunci când duci rufele la etaj, deși înainte făceai acest lucru fără efort. Sau te poți trezi noaptea cu senzația că nu poți respira, uneori însoțită de tuse sau respirație șuierătoare.

3. Oboseală care nu dispare

„Toți avem zile în care ne simțim obosiți, însă oboseala cauzată de problemele cardiace este persistentă, intensă și nu dispare după odihnă”, explică medicul. Printre exemplele oferite se numără: senzația de epuizare după ce aspiri o cameră, dificultatea de a duce cumpărăturile sau nevoia de a dormi în timpul zilei.

La femei, oboseala neobișnuită poate fi primul semn de boală cardiacă, chiar și fără durere în piept. Cauza principală poate fi inima care nu reușește să trimită suficient oxigen și nutrienți către mușchi și organe.

4. Bătăi neregulate ale inimii

„Nu este nevoie ca pulsul să fie mereu perfect regulat, dar palpitațiile frecvente sau senzația de bătăi neregulate nu ar trebui ignorate”, avertizează dr. Guttmann. Printre semnele de avertizare se numără senzația de „fluturare” în piept atunci când stai liniștit, bătăi rapide sau neregulate ale inimii fără un motiv clar, amețeli scurte când simți că inima „bate altfel”.

„Aceste simptome pot indica aritmii, cum ar fi fibrilația atrială, care crește riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă”, explică specialistul. Soluția recomandată este un ECG sau monitorizare cardiacă. Unele anomalii sunt inofensive, însă episoadele persistente sau severe trebuie investigate de un medic.

Ce este important să faci mai departe

Dr. Guttmann recomandă controale regulate, un stil de viață echilibrat și atenție la orice simptom neobișnuit. Recunoașterea timpurie a problemelor cardiace poate face diferența.

Dacă aceste semne apar frecvent sau se intensifică, este esențial să consulți un cardiolog. Nu aștepta ca simptomele să devină grave. O inimă sănătoasă înseamnă o viață mai liniștită și mai lungă.



Sursa: Aici