Selena Gomez prezintă a treia rochie de mireasă la nunta cu Benny Blanco

Selena Gomez a împărtășit noi detalii despre nunta ei cu Benny Blanco, inclusiv o a treia rochie de mireasă creată special pentru ea de Ralph Lauren.

Selena Gomez a ales să nu păstreze doar pentru ea detaliile nunții sale. La doar trei zile după ceremonie, artista a publicat o nouă serie de fotografii care le-au oferit fanilor acces la detalii inedite despre ziua cea mare. Printre aceste imagini, a apărut și o rochie pe care nimeni nu o văzuse până atunci.

Detalii despre rochiile de mireasă

Prima rochie, purtată la ceremonie, a fost o creație simplă din satin, semnată Ralph Lauren. A doua rochie, aleasă pentru recepție, s-a remarcat prin dantelă personalizată. Surpriza a venit când Gomez a publicat imagini cu o a treia rochie, cu lungime până la gambă și inspirație vintage.

Designul cu guler halter și fustă evazată a fost gândit special pentru dans.

Materialul includea tulle și pliuri fine, aproape insesizabile la tiv.

Gomez a renunțat la pantofii cu toc înalt și a ales să danseze desculță la finalul serii.

Motivul pentru care a ales trei rochii

Ralph Lauren a colaborat îndeaproape cu Selena Gomez pentru ca fiecare ținută să reflecte personalitatea ei. „Fiecare detaliu a fost discutat în amănunt”, a spus un reprezentant al casei de modă. Rochia tea-length, cu bustul descoperit și bretele halter, a fost o alegere specială pentru ultima parte a recepției.

Bijuterii care au atras privirile

Nu doar rochiile au atras atenția la nuntă. Inelul de logodnă al Selenei, evaluat la 225.000 de dolari, a fost completat de o verighetă simplă, clasică. Bijuteriile au avut și ele un rol important în look-ul final al artistei:

Cerceii cu diamante de 12 carate, creați de Tiffany & Co., au rămas la urechile Selenei de la începutul ceremoniei până la finalul petrecerii.

Pe mâna dreaptă, Gomez a purtat inelul „Bird on a Rock”, în valoare de 8.500 de dolari, și „Sixteen Stone”, care costă 15.800 de dolari.

Verigheta din aur galben a contrastat cu bijuteriile din platină. Un reprezentant Tiffany & Co. a confirmat că această combinație a fost aleasă pentru a sublinia stilul eclectic al artistei.

Reacțiile fanilor și întrebări fără răspuns

Fanii au apreciat modul în care Selena Gomez a împărtășit povestea nunții sale prin imagini. „Arată ca o prințesă de altă epocă”, a comentat un urmăritor pe Instagram. Mulți au observat și faptul că Benny Blanco și-a coordonat ținuta cu cele ale Selenei, alegând un costum în ton cu rochiile ei.

Totuși, au rămas și întrebări. De exemplu, mulți s-au întrebat dacă Selena și-a surprins soțul cu o melodie interpretată live. Unii au speculat că piesa „Love On” ar fi putut fi cântată la recepție, dar nu există niciun videoclip care să confirme acest lucru.

Vor urma și alte dezvăluiri?

Până acum, Selena Gomez nu a dat de înțeles că ar mai exista și alte rochii de nuntă pe care să le arate. Cu toate acestea, fanii speră la noi detalii. „La cât de des postează, poate mai vedem ceva”, a scris un utilizator pe Twitter. Ralph Lauren a lăsat deschisă posibilitatea unor colaborări viitoare cu artista.

Ce urmează după aceste dezvăluiri

Selena Gomez a stabilit un nou standard pentru deschiderea cu care împărtășește detalii despre viața personală. De la buchetul de lăcrămioare până la tortul în formă de inimă, fiecare element al nunții a fost prezentat publicului. Acum, cu trei rochii de mireasă dezvăluite, mulți se întreabă ce alte surprize ar mai putea urma.

Un lucru este clar. Dacă vor mai apărea imagini sau detalii noi, fanii vor fi primii care le vor descoperi. Până atunci, povestea nunții Selenei Gomez rămâne una dintre cele mai discutate din ultima perioadă, iar fiecare detaliu adăugat stârnește și mai mult interesul publicului.