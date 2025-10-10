Selena Gomez poartă o rochie albă Dôen după nuntă

La doar două săptămâni după căsătoria cu Benny Blanco, Selena Gomez a ales o rochie midi albă Dôen și pantofi Mary Jane pentru o ieșire în public.

Mulți cred că rochiile albe sunt rezervate doar mireselor, dar Selena Gomez demonstrează că acest stil poate fi purtat oricând. Vedeta a fost surprinsă în Los Angeles purtând o rochie elegantă, la doar 13 zile după ce a devenit doamna Blanco. Ținuta ei a atras rapid atenția și a arătat încă o dată cât de rafinată este alegerea sa în materie de modă.

Detalii despre ținuta Selenei Gomez

Rochia Katherina Midi de la Dôen a fost o alegere inspirată pentru o zi de toamnă. Modelul are un corset smockat și mâneci scurte bufante, aducând un aer retro, dar cu o notă modernă. „Această rochie ar fi putut străluci la petrecerea de burlăcie din vară”, a remarcat un observator. Selena a asortat rochia cu pantofi Mary Jane bej, cu vârf rotund și barete groase, și o geantă burgundy, creând o combinație apreciată în fața Hotelului Bel Air.

Prețul rochiei: 350 de dolari (aproximativ 1.600 de lei)

Culoarea pantofilor: bej cu barete groase

Accesoriu: geantă din piele burgundy

Este interesant de remarcat că aceasta este prima rochie Dôen purtată de Gomez din 2022. În urmă cu doi ani, vedeta a postat pe Instagram o altă creație a brandului, rochia Quinn, care încă se găsește la vânzare pentru 278 de dolari.

Deși rochia Katherina marchează revenirea Selenei la Dôen, mulți speră că va urma o nouă serie de apariții cu piese ale acestui brand.

Influența lui Taylor Swift asupra alegerilor vestimentare

Alegerea brandului Dôen ar putea avea legătură cu prietenia apropiată dintre Selena Gomez și Taylor Swift. Taylor a început să poarte Dôen în 2020, pe vremea lansării albumului „Folklore”, și a devenit rapid o susținătoare a acestui brand. „Aș paria că Taylor a recomandat marca”, a spus un jurnalist de modă. „Ea a adus Dôen în atenția publicului cu bluze largi și rochii cu imprimeuri florale.”

Stiluri diferite, aceeași apreciere pentru Dôen

Selena a început să poarte brandul în 2022, optând pentru piese din bumbac în nuanțe pastelate, față de Taylor, care preferă bluze vaporoase și rochii cu imprimeuri florale. Chiar dacă stilurile lor diferă, ambele apreciază designul inspirat din moda anilor ’70.

În timp, Dôen a devenit un nume tot mai prezent în garderobele vedetelor, iar Selena și Taylor contribuie la popularitatea acestuia.

Ce urmează pentru stilul Selenei după nuntă?

Rămâne de văzut dacă această rochie midi va marca începutul unei noi etape în stilul Selenei Gomez. Brandul Dôen are deja o colaborare cu Gap, o colecție accesibilă care s-ar potrivi perfect cu stilul relaxat al artistei. „Colecția este încă disponibilă”, se arată într-un raport recent. „Și la preț redus!”

Este de remarcat că Selena a început să poarte rochii albe încă din ianuarie 2023, la doar o lună după logodnă. Acum, proaspăt căsătorită, pare să continue această tradiție. Poate că rochia albă va deveni un element definitoriu al stilului ei, dar doar timpul va arăta acest lucru.

Cert este că Selena Gomez reușește să poarte albul cu multă eleganță și naturalețe, indiferent de ocazie.

Semnificația alegerilor vestimentare ale Selenei Gomez

Într-o lume în care celebritățile schimbă ținutele foarte des, Selena Gomez preferă să investească în piese clasice și de calitate. Rochiile Dôen nu sunt doar un trend de moment, ci o alegere care reflectă atenția la detalii și aprecierea pentru designul atemporal.

Faptul că o vedetă de talia Selenei Gomez alege în mod repetat aceste piese arată că moda poate fi atât accesibilă, cât și elegantă. Stilul său este apreciat pentru naturalețe și autenticitate, iar fiecare apariție atrage atenția fără să fie ostentativă.

Selena Gomez continuă să inspire prin alegerile sale vestimentare, demonstrând că simplitatea și rafinamentul pot merge mână în mână.