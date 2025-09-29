Selena Gomez a schimbat rochia de mireasă Ralph Lauren cu o rochie transparentă la recepție

Un moment de after-party care atrage atenția iubitorilor de modă.

Selena Gomez și Benny Blanco au ales să împărtășească momente intime de la nunta lor direct pe Instagram, evitând expunerea tradițională din reviste. Cei doi au surprins fanii cu ținutele purtate în această zi specială, iar detaliile au atras rapid atenția internauților.

Detalii despre rochiile de mireasă

După o ceremonie restrânsă, Gomez a ales două ținute albe, ambele cu un aer elegant și rafinat. Prima rochie a fost una clasică, cu drapaje delicate, realizată din satin. Pentru recepție, artista a optat pentru o rochie cu un corset decorat cu broderii florale și o fustă lungă, complet transparentă.

Silueta a păstrat elemente comune cu rochia de la ceremonie, precum gulerul înalt de tip halter și linia sofisticată. Diferența principală a fost materialul: dantelă „eyelash” în loc de satin, alături de prezența unui voal lung, de tip catedrală. Voalul a fost prins într-o coafură bob scurtă, lăsându-se peste spatele decupat al rochiei.

Două ținute albe în stiluri diferite

Materiale: satin și dantelă transparentă

Voal lung de tip catedrală

Pantofii stiletto albi, cu barete în formă de T, au completat ținuta pentru recepție, adăugând un plus de eleganță și rafinament.

Accesorii și bijuterii remarcabile

Deși ținutele au fost dominate de alb, Gomez a adăugat accente discrete, dar luxoase. Pantofii cu toc înalt și mănușile albe au completat look-ul, însă bijuteriile au fost adevăratul punct de atracție.

Bijuteriile purtate de miri

Benny Blanco a prezentat în postările sale un ceas acoperit complet cu diamante, considerat de mulți la fel de strălucitor ca inelul de logodnă al Selenei, evaluat la 225.000 de dolari. Pe cadran, un detaliu albastru a servit drept „Ceva albastru.”, respectând tradiția.

Selena a purtat inelul de logodnă Abril Barret cu diamant marquise, la care s-a adăugat o verighetă cu două pietre ovale, așezate lateral. Aceste bijuterii au completat perfect stilul minimalist, dar sofisticat al artistei.

Ceas cu diamante pentru Benny Blanco

Inel de logodnă și verighetă cu diamante pentru Selena Gomez

Accente albastre tradiționale integrate subtil

Reacțiile din mediul online

Cu milioane de urmăritori pe Instagram, postările celor doi au generat rapid mii de comentarii. Fanii au apreciat autenticitatea fotografiilor realizate cu telefonul, care au contrastat cu imaginile profesionale obișnuite pentru nunțile celebrităților.

Un utilizator a scris: „Asta e cea mai reală nuntă de celebritate pe care am văzut-o vreodată”. Un alt comentariu a fost: „Par mai fericiți decât orice alt cuplu de pe covorul roșu”.

Au existat și opinii critice. Unii au considerat că rochia transparentă a depășit limitele tradiționale ale unei nunți, însă majoritatea au apreciat stilul modern și abordarea sinceră a cuplului.

Ce urmează pentru Selena Gomez și Benny Blanco?

După ce au împărtășit public momente din logodnă, petrecerile de burlaci și nunta, fanii speră să vadă și imagini din luna de miere. Benny Blanco a sugerat recent că vor alege o destinație exotică, dar discretă.

Mulți se întreabă dacă vor continua să împărtășească detalii personale cu aceeași deschidere. Indiferent de alegerea lor, stilul lor autentic a redefinit modul în care celebritățile se raportează la public în era rețelelor sociale.

Selena Gomez și Benny Blanco au demonstrat că o nuntă poate fi elegantă și personală în același timp, iar fanii rămân cu speranța că vor vedea și alte momente din viața lor de cuplu.