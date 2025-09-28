Selena Gomez a purtat o rochie de mireasă Ralph Lauren

Editorii revistei Marie Claire au anticipat corect: rochia de mireasă purtată de Selena Gomez la nunta cu Benny Blanco a devenit virală imediat după ceremonie.

Detalii despre rochia care a atras atenția tuturor

Pe 27 septembrie, Selena Gomez și Benny Blanco și-au unit destinele în apropiere de casa lor din Montecito. Însă, ceea ce a atras toate privirile a fost rochia de mireasă semnată Ralph Lauren. Imaginile postate de artistă pe Instagram au devenit rapid virale, așa cum au prezis editorii Marie Claire.

Rochia are un guler înalt, ce amintește de petale de flori, un corsaj drapat care se continuă cu o fustă lungă și o trenă spectaculoasă. Pe spate, materialul formează un decolteu adânc în formă de V. Selena Gomez a optat pentru accesorii discrete: cercei cu diamante de la Tiffany & Co., o coafură inspirată de stilul Old Hollywood și verigheta proaspăt primită.

Materialul asemănător petalelor a fost realizat manual.

Designul rochiei reflectă eleganța clasică a casei Ralph Lauren.

Benny Blanco a purtat un costum negru creat special de Ralph Lauren.

Organizarea evenimentului și invitații speciali

Nunta a fost organizată cu multă discreție. Invitații, printre care și colegii Selenei din „Only Murders in the Building”, au fost transportați cu autobuze la hotelul El Encanto din Santa Barbara, primind detalii despre locație doar în ultima clipă.

Informații din interior

Conform Us Weekly, nici măcar invitații nu au știut unde va avea loc repetiția sau ceremonia până aproape de eveniment. Hotelul, unde o cameră poate costa peste 3.500 de dolari pe noapte, a oferit intimitate deplină pentru toți participanții. Taylor Swift a stat într-o vilă privată din apropiere, însă logodnicul ei, Travis Kelce, nu a putut fi prezent din cauza unui meci important de fotbal.

Chiar dacă evenimentul a fost ținut departe de ochii curioșilor, petrecerea de dinaintea nunții a fost prezentă pe rețelele sociale. În luna august, Selena a sărbătorit cu prietenele în Cabo, unde a purtat mai multe rochii albe, inclusiv o rochie mini Retrofête cu perle și un voal „Bride to Be”.

Stilul Selenei înainte de nuntă și inspirația pentru rochie

Pe lângă rochia principală, Selena Gomez a ales pentru petrecerea burlăcițelor și o rochie Cult Gaia cu broderii florale 3D, menținând tema albă. La scurt timp după, artista a fost văzută într-o rochie roșie, ceea ce a alimentat speculațiile legate de paleta de culori a nunții.

Totuși, alegerea finală a fost una clasică și elegantă. Într-un interviu pentru Allure, Selena a declarat: „Am toate folderele mele de inspirație pentru nuntă, pentru gătit, pentru stil”. Pentru organizarea evenimentului, a colaborat cu Mindy Weiss, cunoscută pentru planificarea nunților celebrităților precum Paris Hilton, Serena Williams și Hailey Bieber.

Selena a folosit Pinterest pentru a-și organiza ideile de nuntă.

Mindy Weiss a coordonat și alte nunți celebre.

Prietenii apropiați au fost mereu alături de ea în pregătiri.

Prezența la Oscarurile din 2025 într-o creație Ralph Lauren a fost, pentru mulți, un indiciu subtil despre alegerea designerului pentru rochia de mireasă.

Ce urmează pentru Selena Gomez

Fanii sunt curioși să afle ce ținute va purta Selena Gomez în luna de miere. Mulți speră că artista va continua să aleagă ținute albe, inspirate de rochia ei de la nuntă, și să împărtășească momente din această perioadă pe Instagram.

Rochia de mireasă Ralph Lauren rămâne un punct de referință în stilul Selenei Gomez, iar alegerea ei a fost apreciată pentru simplitatea și eleganța pe care le transmite. Este de așteptat ca aparițiile viitoare ale artistei să continue să inspire fanii și să atragă atenția asupra stilului său rafinat.

🤍 9.27.25 🤍.