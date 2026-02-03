Secretul pentru pui fraged dezvăluit de 5 bucătari profesioniști. Un singur ingredient face diferența

Cinci chefi cu experiență în bucătării de top au dat verdictul. Toți au indicat același ingredient pentru un pui perfect suculent, potrivit informațiilor prezentate de Csid. Sarea. Simplu? Da. Eficient? Absolut.

YouTuberul Danny Kim, cunoscut pentru explorările sale culinare de la restaurante cu stele Michelin până la mese la buget redus, a stat de vorbă cu bucătari profesioniști și le-a cerut să-și dezvăluie tehnicile. Răspunsurile au fost surprinzător de uniforme. Fiecare chef folosește sarea diferit, dar niciunul nu o omite din procesul de preparare a cărnii de pui.

Tehnici diferite, același principiu de bază

Ashish Alfred preferă poșarea. Gătește puiul într-un court bouillon cu apă rece, legume tăiate, vin alb, boabe de piper și, evident, sare. Carnea rămâne incredibil de fragedă.

Matt Adler de la Carusco’s Grocery merge pe o abordare mai complexă. Bate carnea pentru a o subția și frăgezi, apoi o condimentează cu sare, paprika, cayenne, pudră de ceapă, usturoi și pulbere de pui. Prăjește totul în ulei de măsline cu unt, șalote și ciuperci. Rezultatul? Crustă perfectă, interior suculent.

Vijay Bhardwaj de la Dhmaka mizează pe răbdare. Marinează puiul în saramură, un amestec de apă, sare și uneori zahăr, și îl lasă la odihnit peste noapte înainte de cuptor.

Stea Michelin, metodă simplă

Mitsunobu Nagae, chef cu stea Michelin, simplifică procesul la maximum. Condimentează puiul cu sare și îl gătește într-un bag cu unt, cimbru, usturoi, ulei de trufe și supă de pui, folosind tehnica bain-marie. Nimic complicat. Eficiența e maximă.

Chef Treaonne Allen adaugă sarea direct în sosul său cu ghimbir și ceapă verde. Fiecare bucătar are propria rețetă, dar ingredientul-cheie rămâne constant.

Un truc pe care mulți îl ignoră

Sarea nu e singurul secret. Experții recomandă să lași puiul la temperatura camerei pentru cel puțin 15 minute înainte de gătire. De ce contează? Carnea rece pusă direct pe foc se contractă brusc. Rezultatul e un pui uscat și tare, indiferent cât de atent îl gătești.

Poți folosi acele 15 minute pentru marinare. Sarea pătrunde în fibrele cărnii și ajută la reținerea umidității în timpul gătirii. Coincidență că toți bucătarii menționează același lucru? Greu de crezut.

Ce metodă să alegi

Depinde de timpul disponibil. Ai răbdare? Marinează puiul în saramură peste noapte, ca Vijay Bhardwaj. Vrei ceva rapid? Condimentează cu sare și gătește în bain-marie, precum Nagae. Preferi crustă crocantă? Urmează metoda lui Matt Adler cu tigaia.

Indiferent de alegere, regula e clară. Sarea transformă complet textura și gustul cărnii de pui. Nu o omite, nu o subestima. Simplu, dar face toată diferența între un pui uscat și unul pe care îl vei repeta.