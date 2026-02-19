19 februarie , 2026

Secretul de 15 lire al Davinei McCall. Ce cremă de 10 lire folosește Amanda Holden la 55 de ani

Secretul din spatele coafurii de nuntă a Davinei McCall a fost dezvăluit. Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu Michael Douglas la finalul anului trecut, iar look-ul său a fost realizat cu un produs de 15 lire sterline, aplicat chiar de soțul ei, care este un renumit hair stylist.

Potrivit Mirror, Michael a postat pe Instagram un clip video cu o seară înainte de nuntă, în care oferea sfaturi pentru o coafură cu volum. Fanii nu au bănuit atunci că look-ul creat era pentru ziua cea mare. Acum, produsele folosite pentru a pregăti părul Davinei au fost lansate oficial pe piață.

Coafura de nuntă care a rezistat 4 zile

Pentru a obține un look care a rezistat timp de 3-4 zile, pe parcursul săptămânii în care a avut loc nunta, Michael Douglas a folosit o combinație de trei produse din noua sa gamă de styling „The Numbers”, lansată în cadrul brandului său, mdlondon.

Produsele folosite au fost One, Two și Five. Cel care s-a remarcat a fost spray-ul „Two Volume and Shine Blowout Spray”, care costă 15 lire. Acesta este conceput pentru a crea coafuri netede, voluminoase și fără fire rebele, oferind volum de la rădăcină și protecție termică, fără a lăsa o senzație lipicioasă sau rigidă.

Cum se obține un look similar

Părul rămâne moale, strălucitor și are un parfum proaspăt de portocale și lămâie. Pentru a obține rezultate similare cu ale Davinei, produsul se pulverizează pe părul umed înainte de uscare. Poate fi folosit și pe părul lăsat să se usuce natural, pentru un finisaj mai neted și mai moale.

Pentru a recrea complet look-ul prezentatoarei, se pot adăuga și celelalte două produse din set. „One Hair Primer”, la prețul de 15 lire, pregătește părul pentru coafare și îl protejează de căldură. „Five Voluminous Texture Spray”, care costă tot 15 lire, acționează ca un șampon uscat invizibil combinat cu un fixativ flexibil. Întreaga gamă este disponibilă pe site-ul mdlondon.com.

Secretul Amandei Holden la 55 de ani: o cremă de 10 lire

Într-o altă dezvăluire din lumea vedetelor, Amanda Holden, care a împlinit 55 de ani săptămâna aceasta, a vorbit despre crema sa hidratantă preferată. Actrița a mărturisit că produsul pe care îl numește crema ei „miracol” nu este unul de lux, cu un preț exorbitant.

Ea folosește „Revolution Pro Miracle Hydrating Cream”, o cremă care costă doar 10 lire și este produsă de brandul Revolution Beauty. Alegerea sa demonstrează că îngrijirea pielii nu trebuie să implice costuri foarte mari.

