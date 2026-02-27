Secretul crustei crocante la peștele prăjit în funcție de temperatură

Prăjirea peștelui pare o sarcină simplă, dar alegerea greșită a uleiului poate transforma o masă delicioasă într-un preparat ars, uleios și fără gust. Detaliul care face diferența între o crustă crocantă și un eșec culinar este tocmai tipul de grăsime folosit în tigaie.

Carnea de pește este fragilă, are un conținut ridicat de apă și grăsimi sensibile la căldură. Potrivit Csid, un ulei nepotrivit poate strica textura și gustul preparatului. În schimb, cel corect creează o barieră protectoare, păstrând interiorul fraged și suculent, și rezistă la temperaturile înalte necesare pentru gătire.

Punctul de fumegare, detaliul cheie

Secretul stă în punctul de fumegare, adică temperatura la care un ulei începe să se degradeze și să elibereze substanțe nedorite. Peștele se prăjește, de obicei, la temperaturi cuprinse între 170 și 190 de grade Celsius. Prin urmare, uleiul ideal trebuie să aibă un punct de fumegare ridicat și un gust neutru, pentru a nu acoperi aroma delicată a peștelui.

Cele mai bune uleiuri pentru prăjit pește

Uleiurile rafinate sunt cea mai bună alegere pentru prăjit, deoarece procesul de rafinare le crește stabilitatea la temperaturi înalte. Iată care sunt cele mai recomandate opțiuni.

Uleiul de floarea-soarelui rafinat: Este cea mai utilizată variantă în bucătăria românească și o alegere sigură. Se potrivește perfect pentru pește pane, fileuri delicate sau pește prăjit simplu. Este important ca pe etichetă să fie specificat „rafinat”, nu „presat la rece”.

Uleiul de rapiță rafinat: O alternativă modernă și echilibrată, din ce în ce mai populară. Este recomandat în special pentru peștii slabi, precum codul, șalăul sau bibanul, și pentru gătirea rapidă la foc mediu-mare.

Uleiul de arahide: Foarte stabil la căldură, este o alegere frecventă în bucătăriile asiatice. Gustul său este discret și se potrivește bine cu peștele pane sau cu preparatele de inspirație asiatică.

Uleiul de avocado rafinat: Deși mai rar folosit din cauza prețului ridicat, este extrem de eficient. Are un avantaj major, cu un punct de ardere de aproximativ 271°C, fiind una dintre cele mai bune opțiuni pentru prăjire.

Ce uleiuri și grăsimi trebuie să eviți

Nu toate uleiurile sunt potrivite pentru tigaie. Unele se degradează rapid la căldură, afectând atât gustul, cât și calitățile nutritive ale preparatului.

Uleiul de măsline extravirgin, deși sănătos, nu este recomandat pentru prăjire la temperaturi înalte. El poate fi folosit, în schimb, la final, pentru a stropi peștele gătit sau în marinate. De asemenea, uleiurile nerafinate de floarea-soarelui, dovleac, in sau susan sunt sensibile la căldură și nu ar trebui folosite la prăjit. Nici untul sau margarina nu sunt opțiuni bune, deoarece untul se arde repede, iar margarina conține grăsimi instabile.

Sfaturi pentru o crustă perfectă

Tehnica de gătire este la fel de importantă ca alegerea uleiului. Peștii grași nu au nevoie de mult ulei, deoarece excesul poate face preparatul greu și uleios. Un strat subțire de ulei într-o tigaie bine încinsă este suficient.

Un alt secret este să nu întorci peștele de prea multe ori. Lăsându-l să se gătească pe o parte, se formează o crustă crocantă care protejează carnea și previne ruperea fileului la întoarcere.