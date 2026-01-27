Sean Penn (63) și iubita cu 30 de ani mai tânără – idilă confirmată la Madrid

Sean Penn a renunțat la discreție. Total. Celebrul actor de 63 de ani a fost surprins la Madrid într-o ipostază care a explodat pe internet. Un sărut pasional. Chiar în mijlocul străzii, relatează Csid.

Partenera lui? O tânără pe care presa internațională, preluând informații de la PageSix, o numește Valeria Nicov, o actriță din Republica Moldova. Paparazzi au fost pe fază, iar imaginile au devenit virale aproape instantaneu, stârnind un tăvălug de comentarii pe rețelele sociale și în tabloidele din întreaga lume.

Un sărut pasional în inima Madridului

Scena s-a consumat pe străzile aglomerate ale Madridului. La o plimbare, câștigătorul a două premii Oscar nu a părut câtuși de puțin jenat de privirile trecătorilor sau de blițurile fotografilor. Dimpotrivă. Penn și-a manifestat afecțiunea pentru tânăra parteneră fără rețineri, totul culminând cu un sărut pătimaș ce a devenit știrea zilei în showbiz. Mulți au văzut în gestul lor o oficializare a relației, o asumare publică a unei legături despre care se tot vorbea.

Fotografiile sunt clare. Cei doi par incredibil de apropiați, iar chimia dintre ei este evidentă, spulberând orice speculație legată de diferența de vârstă. Scandalul era gata.

Diferența de vârstă care a șocat internetul

Miezul poveștii nu e relația în sine, ci cifrele. Sean Penn are 63 de ani. Valeria Nicov ar avea, estimează presa, undeva între 26 și 30 de ani. Asta înseamnă o prăpastie de peste trei decenii între ei.

Ironia sorții? Detaliul a fost și mai mult accentuat de o comparație directă. Valeria este mai tânără decât ambii copii ai actorului, Dylan Frances Penn (33) și Hopper Jack Penn (30), din căsnicia cu Robin Wright. Realitatea asta a aruncat internetul în aer, împărțind lumea în două: cei care condamnă diferența de vârstă și cei care spun că dragostea nu ține cont de ani.

Cine este Valeria Nicov, actrița care l-a cucerit?

Deși numele ei a apărut brusc peste tot, identitatea tinerei e încă un puzzle. Majoritatea surselor o prezintă ca fiind Valeria Nicov, o actriță din Republica Moldova. Informațiile despre cariera ei sunt puține, dar asocierea cu un colos ca Sean Penn i-a adus o faimă la care alții muncesc o viață. Brusc, profilul ei a devenit un punct de interes major pentru jurnaliști și public, toți încercând să afle cine e femeia care i-a sucit mințile legendarului actor.

Viața ei s-a schimbat. Radical.

Nu e prima oară. Un cuplu discret, dar mereu în vizor

Sărutul din Madrid nu a fost prima lor apariție. Chiar dacă au încercat să fie discreți, Penn și Nicov au mai fost fotografiați împreună în diverse ocazii. Au fost văzuți prin mai multe orașe europene, în aeroporturi sau la evenimente private, un semn clar că povestea lor nu e de ieri, de azi. Fiecare apariție a născut noi zvonuri, dar imaginile din Spania par să pună ștampila pe o relație serioasă și asumată. O simplă idilă sau ceva mai mult? Asta e întrebarea de pe buzele tuturor la Hollywood.