Schița de 27 mil. dolari a lui Michelangelo uitată 200 de ani într-o familie

Ai un desen vechi prin casă. Mic. Cât palma. Îi faci o poză și o trimiți pe net, să vezi ce zic experții. Peste câteva săptămâni, bucata aia de hârtie valorează 27,2 milioane de dolari, conform Adevărul.

Nu e un film. E povestea adevărată a unei opere uitate de Michelangelo, o lucrare care a spulberat toate recordurile la o licitație Christie’s din New York, proprietarul neavând, se pare, nici cea mai vagă idee ce comoară păstra în familie de atâta amar de vreme.

De la o evaluare online la un record mondial

Cum a început totul? Cu un gest banal. Proprietarul, rămas anonim, a trimis o poză pe o platformă de evaluări de artă. Fără mari așteptări. Poate câteva sute de dolari. O mie, cel mult. Apoi a venit șocul: verdictul experților a confirmat că desenul era autentic, o lucrare a unui maestru al Renașterii.

Ce era pe hârtie? Doar un picior, nu mai mare decât o palmă, cu călcâiul ridicat și o umbră discretă dedesubt, dar detaliul care a schimbat absolut totul a fost semnătura lui Michelangelo, caligrafiată în colțul din stânga jos. Licitația a confirmat apoi valoarea istorică. Vânzarea a spulberat estimarea inițială de aproape 20 de ori, stabilind un record absolut pentru o lucrare a artistului.

Urma pierdută a Capelei Sixtine

Hârtia asta nu e un simplu desen. E o fereastră rară spre procesul de creație al Capelei Sixtine. Michelangelo a schițat-o ca studiu pregătitor pentru una dintre figurile de pe tavan, pictat între 1508 și 1512. Concret: este piciorul Sibilei libiene.

Multe dintre schițele lui Michelangelo s-au pierdut. De fapt, se știe că artistul a distrus singur o mare parte din ele, obsedat ca procesul său creativ să rămână un mister. Ironia sorții… tocmai această mică bucată de hârtie a supraviețuit și a devenit prima lucrare legată direct de Capela Sixtină scoasă vreodată la licitație.

„Putem simți energia fizică a artistului”

Deși mic, desenul are o forță copleșitoare. Giada Damen, expertul Christie’s care a identificat lucrarea, a surprins perfect esența. Nu e doar o imagine. E un act de creație înghețat în timp.

„Stând în fața acestui desen, se poate înțelege pe deplin forța creatoare a lui Michelangelo; aproape că putem simți energia fizică cu care a redat forma piciorului, apăsând cu putere creta roșie pe hârtie”, a declarat Damen. Exact de aceea este lucrarea neprețuită pentru istorici: oferă o privire rară în atelierul geniului florentin.

O moștenire de familie de peste 200 de ani

Povestea desenului e la fel de uimitoare. Timp de peste 200 de ani, a stat într-o colecție de familie, fără ca cineva să-i bănuiască importanța reală. Totul a pornit de la un diplomat elvețian, Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin, care l-a cumpărat în secolul al XVIII-lea.

A fost apoi transmis din tată-n fiu. O simplă curiozitate de familie. O moștenire a cărei valoare a rămas un secret. S-au gândit oare vreodată urmașii că schița aia de picior, ținută cine știe pe unde, valorează o avere? Puțin probabil. Acum, micul desen și-a luat locul în istoria artei. O dovadă în plus că marile comori apar când te aștepți mai puțin.