Scandalul Beckham, reaprins după 20 de ani: Reacția amantei și revolta fiului

Fantomele trecutului se întorc în casa Beckham. O rană veche, considerată închisă, s-a redeschis brusc după 20 de ani. Rebecca Loos, numele care a dinamitat imaginea perfectă a cuplului David și Victoria în 2004, a reapărut. Declarația ei șocantă pune paie pe un foc deja existent: conflictul dintre fiul cel mare, Brooklyn, și părinții lui faimoși. Potrivit Digisport.

Totul a pornit de la Brooklyn Peltz Beckham, la 26 de ani. El și-a acuzat părinții, în văzul tuturor, că vor să-i distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. Fiul cel mare al fotbalistului a postat un mesaj furios pe social media, unde a spus clar că nu mai există cale de împăcare și a folosit cuvinte dure. Replica a venit dintr-o direcție total neașteptată, notează Sport Bible.

Fiul cel mare rupe tăcerea: „Încearcă să-mi distrugă căsnicia!”

Războiul din familia Beckham e acum la vedere. Nu mai e un secret. Brooklyn, care s-a însurat în 2022 cu actrița Nicola Peltz, și-a atacat părinții cum n-a mai făcut-o niciodată. Într-un mesaj lung, a explicat cum David și Victoria ar încerca să-i „distrugă” mariajul. O împăcare? Exclusă. Acuzațiile astea vin după luni întregi în care presa a tot scris despre relația rece dintre Victoria și nora ei. Acum, conflictul e oficial, confirmat de Brooklyn însuși. Gata.

„Sunt atât de fericită!”: Reacția neașteptată a presupusei amante

Și exact în acest haos a apărut Rebecca Loos, acum în vârstă de 48 de ani. Fosta asistentă a lui David, cea care acum două decenii a pretins că i-a fost amantă, a simțit că trebuie să spună ceva. Și a făcut-o. Direct. „Sunt atât de fericită că în sfârșit se apără și vorbește public!!! Mi-a părut atât de rău pentru biata lui soție, știind prea bine cum pot fi (n.r. David și Victoria Beckham)!”, a comentat Loos online. O declarație care aruncă benzină pe foc, redeschizând un scandal uriaș al anilor 2000. Ironia sorții… Loos, văzută atunci ca personajul negativ, pare acum să apere familia pe care Brooklyn și-o construiește.

20 de ani de la scandalul care a zguduit lumea: „Am fost complet păcălită”

Dar cine e Rebecca Loos? Să ne amintim. În 2003, a devenit asistenta personală a lui David Beckham, fix când el se transfera de la Manchester United la Real Madrid. Un an mai târziu, în aprilie 2004, a fost concediată. Apoi a dat un interviu-bombă tabloidului News of the World, unde a afirmat că a avut o aventură de patru luni cu fotbalistul. Mai târziu, la „60 Minutes Australia”, Loos a povestit cum s-a simțit folosită. „Am căzut în capcană, pentru fiecare replică clișeică pe care mi-a spus-o. Apoi, două săptămâni mai târziu, eram la petrecerea de ziua lui Ronaldo și el era cu un model superb”. Acela a fost dușul rece. „Atunci mi-am dat seama că am fost complet păcălită”, a recunoscut ea pentru revista People. Coincidență? Greu de crezut.

Ce s-a ales de Rebecca Loos după acuzațiile aduse lui David Beckham

David Beckham a negat totul. A spus mereu că acuzațiile sunt „ridicole”. Dar scandalul a urmărit-o pe Loos ani de zile. Ea însăși a recunoscut că totul a fost o traumă care i-a afectat sănătatea mintală. „A fost un act de curaj să mă ridic împotriva lor. Ei sunt cel mai puternic cuplu din media, au la dispoziție cei mai buni avocați și experți în PR. Tot ce am avut eu de partea mea a fost adevărul”, spunea ea la acea vreme. Astăzi, Rebecca Loos are 48 de ani. Viața ei e alta. S-a căsătorit cu un medic, are doi băieți adolescenți. Faptul că a reapărut, chiar și cu un simplu comentariu, arată un singur lucru: unele povești nu mor niciodată. Doar își așteaptă următorul capitol.