Scandal în SUA: O procuroare filmează cum caută în sutienul unei șoferițe

O scenă de necrezut a aprins America. Pare un film prost, dar e real. O procuroare a băgat mâna direct în sutienul unei femei oprite în trafic. Motivul? Un spray cu piper de culoare roz. Gestul, surprins pe video, a pornit un scandal monstru despre abuzul de putere și limitele unei percheziții corporale.

Dailymail a preluat povestea, iar valul de indignare a crescut. Incidentul ridică întrebări serioase. Nu doar despre procedurile poliției. Ci și despre rolul unui procuror la fața locului. Totul s-a întâmplat la un control de rutină, când o șoferiță a fost oprită pentru suspiciunea de a fi condus sub influența alcoolului.

O percheziție care a depășit orice limită?

A pornit de la un control banal. O femeie, trasă pe dreapta. Suspectată că a băut. Până aici, nimic ieșit din comun. Ceea ce ar fi trebuit să fie o procedură standard, gestionată de polițiștii prezenți, a luat o turnură complet bizară atunci când procuroarea care îi însoțea a decis să intervină. Personal. Nu a stat deoparte.

Imaginile au devenit virale. Se vede clar cum, după câteva replici, procuroarea se apropie de suspectă și, fără niciun menajament, îi introduce mâna în sutien. De acolo scoate un mic recipient roz, care s-a dovedit a fi un spray lacrimogen. Reacția femeii percheziționate este una de șoc total și umilință vizibilă. Întreaga scenă s-a derulat sub privirile a cel puțin doi ofițeri de poliție, care nu au schițat niciun gest.

Gata. Limita fusese deja trecută.

De ce era un procuror la fața locului? Scenariu de film

Prezența unui procuror la un simplu control în trafic e ciudată. În sine. Surse din presa americană sugerează că femeia participa la un program de tip „ride-along”, în care procurorii însoțesc patrulele de poliție pentru a înțelege mai bine activitatea de pe teren. Ironia sorții…

În loc să fie un observator pasiv, așa cum cere protocolul, procuroarea a preluat inițiativa într-un mod considerat de mulți experți complet neprofesionist și ilegal. Rolul ei este în sala de judecată, nu pe stradă, efectuând percheziții corporale. Acțiunea ei a transformat o situație tensionată într-un potențial caz de abuz în serviciu, complicând masiv cazul împotriva șoferiței prin încălcarea drepturilor ei civile.

Val de critici în mediul juridic: „Un abuz șocant”

Reacțiile au apărut imediat, iar comunitatea juridică a fost printre cele mai vocale. Avocați specializați în drepturi civile au catalogat totul drept un exemplu clar de depășire a atribuțiilor. O încălcare flagrantă a celui de-al Patrulea Amendament al Constituției SUA, care protejează cetățenii de percheziții și confiscări nerezonabile.

„Un ofițer de poliție este instruit despre cum să efectueze o percheziție corporală, în special asupra unei persoane de sex opus. Un procuror nu are această pregătire și nici autoritatea legală de a face asta pe teren”, a explicat un fost șef de poliție pentru un post local. Criticii subliniază că, și dacă exista o suspiciune, procedura corectă era alta: o polițistă trebuia să facă controlul, într-un cadru privat, cu respectarea demnității persoanei. Surprinzător sau nu, biroul procurorului general a refuzat, momentan, să comenteze pe larg situația.

Ce urmează pentru procuroare? O carieră în pericol

Acum, femeia care a jucat rolul de justițiar pe stradă se confruntă cu posibile consecințe serioase. O anchetă internă a fost deja demarată. Pe lângă asta, ea ar putea deveni ținta unei plângeri la barou, un demers care i-ar putea pune în pericol licența de a profesa. Mai mult, victima ar putea intenta un proces civil pentru daune morale și încălcarea drepturilor constituționale.

Cazul este departe de a fi încheiat. Iar pata pe reputația procuroarei va fi greu de șters. Poate imposibil. Așa se face că un spray cu piper roz a devenit simbolul unui abuz de putere.