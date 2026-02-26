Scandal Epstein la Harvard. Un profesor suspendat după o donație de 6,5 milioane de dolari

Universitatea Harvard este zguduită de un nou scandal legat de Jeffrey Epstein. Un profesor de matematică a fost suspendat administrativ, la doar câteva ore după ce fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, a demisionat din funcțiile didactice de la aceeași universitate din cauza propriilor legături cu finanțistul, conform Dailymail.

Martin Nowak, în vârstă de 60 de ani, a fost suspendat în urma unei investigații privind relația sa cu Epstein, conform unei scrisori obținute de Harvard Crimson. Potrivit Dailymail, decizia vine în contextul în care economistul Larry Summers s-a retras de la prestigioasa universitate pe fondul dezvăluirilor despre o călătorie în luna de miere pe insula lui Epstein, cunoscută drept „Insula Pedofililor”.

Program finanțat cu 6,5 milioane de dolari, închis de universitate

Conform unei scrisori adresate studenților și facultății, obținută de Harvard Magazine, profesorului Nowak i se va reduce accesul la studenți și postdoctoranzi pentru cel puțin doi ani. De asemenea, i se interzice să inițieze noi proiecte de cercetare.

Mai mult, universitatea a decis să închidă Programul pentru Dinamică Evolutivă, condus de Nowak. Acest program a primit în trecut o donație în numerar de 6,5 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein. Suma reprezintă cea mai mare parte din totalul de 9,1 milioane de dolari pe care Epstein i-a donat universității în acea perioadă.

Relația lui Nowak cu Epstein a fost expusă într-un raport din 2020, care a detaliat legături ce s-ar fi întins pe mai mult de un deceniu, începând din 1998. Raportul a descoperit că Epstein deținea un card de acces nelimitat la sediul programului condus de Nowak, chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru procurare de minori în scopul prostituției. În 2021, universitatea a stabilit că Nowak a încălcat codul de conduită și i-a închis programul, sancțiunile fiind ridicate abia în 2023.

Fost secretar al Trezoreriei, demisie după o lună de miere controversată

În paralel, presiunea a crescut și în jurul lui Larry Summers, fost președinte al Harvard și prieten personal cu Epstein. Summers va renunța la titlul de „University Professor”, cel mai înalt titlu academic de la Harvard, și se va retrage din activitățile didactice la finalul acestui an universitar.

El se afla în concediu din noiembrie 2025, în timp ce Harvard investighează documentele legate de Epstein, publicate de Departamentul de Justiție în ianuarie. Summers și soția sa, Lisa New, au vizitat insula lui Epstein, Little Saint James, în decembrie 2005, la zece zile după nuntă. Conform jurnalelor de zbor, călătoria a avut loc în perioada în care Summers era încă președintele universității.

Reacția purtătorului de cuvânt: „A fost cu mult înainte de arestare”

Un purtător de cuvânt al lui Summers a oferit o clarificare privind momentul vizitei. Acesta a declarat anterior: „Domnul Summers și doamna New și-au petrecut luna de miere în St. John și Jamaica în decembrie 2005, cu mult timp înainte ca domnul Epstein să fie arestat pentru prima dată.”

Jeffrey Epstein a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual.