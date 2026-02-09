Scandal de 5 ore: Prezentator BBC, live cu vânători numiți psihopați

Camera a pornit și n-a mai fost oprită. Timp de cinci ore. Un prezentator celebru de la BBC a transmis totul în direct, declanșând un scandal de proporții. Acum este acuzat că a „hărțuit” un grup de vânători, etichetându-i fără menajamente drept „psihopați” și „lunatici cu drepturi speciale”, potrivit Dailymail.

Protagonistul este Chris Packham, fața cunoscută a emisiunii BBC *Springwatch*. El și fiica sa vitregă, Megan McCubbin, au mers în Dorset alături de activiști anti-vânătoare. Acolo, conform Dailymail, au început să filmeze membrii grupului Blackmore and Sparkford Vale Hunt. Acuzația lor? Că vânează ilegal vulpi, folosind un pretext legal, dar extrem de controversat.

„Sălbăticie medievală” transmisă live pe internet

Un adevărat maraton. Cinci ore, live pe platforma X. Așa și-a ținut Packham la curent cei peste 580.000 de urmăritori cu ceea ce el a descris drept o „sălbăticie medievală”. La 64 de ani, prezentatorul nu a avut nicio reținere în a folosi cuvinte grele la adresa vânătorilor călare, înconjurați de haite de câini. Chiar la începutul transmisiei a tunat: „E ca și cum aș avea un TARDIS și m-aș fi întors în timp, la o sălbăticie medievală antică. O gașcă de lunatici cu drepturi speciale, posibil sociopați sau psihopați, se plimbă prin natură bucurându-se indirect de urmărirea animalelor sălbatice și apoi privind cum sunt sfâșiate de câini”.

Packham i-a acuzat direct că practică „deschis vânătoarea de vulpi”. Atacul a continuat, la fel de tăios. „Pur și simplu nu le pasă, pentru că știu că nu vor fi trași la răspundere. Ei bine, e timpul să îi tragem la răspundere pentru crimele pe care le comit împotriva faunei sălbatice, împotriva oamenilor și împotriva simplei decențe în Marea Britanie.”

Replica vânătorilor: „Ar trebui să te uiți la o pițigoi”

Schimbul de replici a fost plin de ironii, nu doar de acuzații. Un vânător filmat i-a aruncat-o prezentatorului: ar trebui „să se uite la o pițigoi undeva, o pițigoi albastru”. Un joc de cuvinte evident în engleză, unde „tit” înseamnă și pițigoi, dar și sân. Replica lui Packham a fost pe măsură, venind instantaneu: „Chiar la una mă uit”.

Reacțiile oficiale nu au așteptat prea mult. Olly Hughes, șeful British Hound Sports Association, l-a acuzat pe prezentator de intimidare pură. „Vânătoarea pe urmă prestabilită este legală, însă el o prezintă în mod repetat drept infracțiune, fără dovezi. Asta este intimidare, nu dezbatere”, a spus Hughes pentru Telegraph, punând sub semnul întrebării imparțialitatea BBC și cerându-i directorului general să se uite mai atent la contractul lui Packham.

BBC se delimitează. Ce spune televiziunea publică

Presiunea s-a mutat rapid pe BBC. Postul public a reacționat prompt, distanțându-se clar de ieșirea prezentatorului. Un purtător de cuvânt a lămurit lucrurile. Simplu. „Chris Packham nu este angajatul nostru. Este un prezentator independent pe care îl angajăm de câteva ori pe an pentru expertiza sa. Activitățile și opiniile sale private îi aparțin, nu aparțin BBC.”

Ironia sorții… Același Packham a vorbit de nenumărate ori despre hărțuirea pe care a îndurat-o, online și în viața reală, tocmai din cauza campaniilor sale anti-vânătoare. Lucrurile au mers departe. În 2021, casa lui a fost ținta unui atac cu bombă incendiară.

Miza reală: O lege controversată și un „război” cu zonele rurale

Dar conflictul are rădăcini mai adânci. De ce atâta tensiune? Vânătoarea de vulpi a fost interzisă în Marea Britanie încă din 2004. A rămas însă legală „vânătoarea pe urmă” (trail hunting), o practică unde câinii urmăresc un miros artificial. Criticii spun însă că e doar un „paravan” convenabil pentru a vâna ilegal vulpi.

Guvernul britanic a turnat gaz pe foc în decembrie, anunțând planuri de a interzice complet și această practică. Furia asociațiilor rurale a explodat. Tim Bonner, de la Countryside Alliance, a acuzat direct guvernul că duce un „război împotriva zonelor rurale”, mai ales când fermierii au pe cap probleme fiscale mult mai grave. Războiul dintre activiști și comunitățile rurale tradiționale e departe de a se fi terminat.