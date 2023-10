Sase motive pentru amanarea diversificarii bebelusilor

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda inceperea diversificarii bebelusilor dupa varsta de sase luni, atunci cand acestia sunt pregatiti sa manance si altceva in afara de lapte matern sau, dupa caz, lapte praf. Mamele si bunicile, vecinele si matusile mai in varsta le sfatuiesc, uneori chiar le preseaza pe proaspetele mame sa inceapa cat mai curand introducerea de alimente solide in alimentatia sugarilor, din diverse motive. Pentru a nu mai fi dependent de san sau de biberon, pentru a putea fi lasat in grija altor persoane peste zi, pentru a experimenta gusturi noi, iar motivele invocate pot continua.

Avand acces la informatii, majoritatea mamelor secolului 21 au renuntat la a da firmituri de paine sau suc de fructe bebelusilor de doar cateva saptamani, asteptand ca acestia sa fie pregatiti pentru a manca si altceva in afara de lapte. De ce e bine ca diversificarea sa fie amanata pana la sase luni sau dupa? Deoarece copii, in general, sunt pregatitit din punct de vedere fizic doar dupa 26 de saptamani.

Intestinele trebuie sa fie pregatite

Intestinele din organism sunt un sistem de filtrare a substantelor care pot dauna si care lasa substantele nutritive si sanatoase sa intre corp. In primele luni de viata, acest sistem de filtrare este imatur. Intre patru si sapte luni, intestinele bebelusilor trec printr-un proces de dezvoltare si crestere, devenind mai selective in ceea ce priveste continutul pe care il lasa sa treaca in organism. Astfel, pentru a preveni intrarea in fluxul sanguin a substantelor cu potential alergen, intestinele aflate in plin proces de maturizare secreta IgA, o proteina din imunoglobulina care actioneaza ca un strat protector, invelind intestinele si nelasand sa treaca alergenii. In primele luni de viata, productia de IgA este foarte scazuta (desi exista IgA din plin in laptele matern) si este foarte posibil ca molecule de alimente cu potential alergen sa intre in sistemul bebelusilor. Pentru a se proteja, sistemul imunitar va produce anticorpi pentru moleculele de alimente, creand astfel o alergie alimentara.

In familiile in care exista alergii alimentare se recomanda inceperea diversificarii in jurul varstei de sapte luni, in niciun caz inainte de sase luni. Este de preferat ca sugarilor sa nu li se introduca alimentele la care ceilalti membri ai familiei sunt alergici.

Reflexul de impingere cu limba

In primele patru luni, acest reflex ii impiedica pe sugari sa se inece. Cand un obiect sau o substanta este plasata pe limba, reflexul bebelusului este de a o scuipa, de a o impinge afara. Intre patru si sase luni acest reflex se diminueaza gradual. Abia la aceasta varsta un aliment are sansa sa ajunga in stomac, insa nu este recomandat in cazul bebelusilor sanatosi, fara probleme de nutritie, care iau in greutate.

Mecanismul de inghitire

Un alt motiv pentru care nu se recomanda introducerea prea rapida a solidelor in alimentatie este imaturitatea sistemului de inghitire, care nu se poate sincroniza cu limba inainte de sase luni. O lingurita de mancare oferita unui bebelus sub patru luni va fi “stocata” in spatiile dintre obraz si gingie, sub limba si intre buze. O cantitate infima va fi inghitita accidental, restul de mancare va fi plimbat prin gura, fara vreun tel.

Intre patru si sase luni, majoritatea copiilor vor dezvolta abilitatea de a plimba mancarea sau corpurile straine (jucarii) prin gura, controlandu-le. Dupa patru luni, invata sa si scuipe, insa, la aceasta varsta, mecanismul de inghitire functioneaza pentru supt, nu pentru mestecat.

Statul in fund

Una dintre conditiile esentiale pentru a putea incepe diversificarea alimentatiei este capacitatea bebelusului de a sta singur in fund. In primele luni, acestia asociaza hrana cu alintatul la sanul mamei sau in timp ce se hraneste din biberon. Hranirea este asociata ades cu adormitul la san sau in brate, iar trecerea de la sanul cald la o lingurita rece nu este intotdeauna primita cu gura deschisa. Hranirea cu alimente solide este mai degraba o metoda mecanica de hranire, in niciun caz intima si este necesar ca sugarul sa fie asezat intr-un scaun special, in care sa poata sta singur (aptitudine care se dezvolta intre cinci si sapte luni).

Un copil alaptat nu poate fi hranit cu alte alimente in pozitia de alaptare, fiind cea mai mare greseala pe care o poate face un parinte. Copilul va respinge orice gust sau textura, el asteptand lapte.

Mestecarea

Dintii incep sa isi faca aparitia in jurul varstei de sase-sapte luni, insa acestia nu vor putea fi folositi prea curand pentru a mesteca. De aceea, bebelusii sunt “programati” sa suga si nu sa mestece. In perioada dinaintea aparitiei dintilor, intre patru si sase luni, cantitatea de saliva produsa este foarte mare si bogata in enzime, enzime ce vor ajuta la digerarea alimentelor.

Imitarea

In jurul varstei de sase luni, bebelusii incep sa imite ceea ce vad. Vad daca dati la o parte legumele din farfurie sau daca le mestecati cu placere. Abia in jurul acestei varste pot fi autodiversificati cu succes, mai ales cu bucati din alimentele pe care le consuma si parintii.