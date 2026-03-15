Actorii Sarah Pidgeon și Paul Anthony Kelly, protagoniștii din ‘Love Story’, au fost în centrul atenției la petrecerea anuală pre-Oscar organizată de Charles Finch și Chanel. Cei doi au adus o energie de comedie romantică, fiind la prima lor participare la un weekend al Premiilor Academiei.

Energie de comedie romantică

Fotografiați într-o dispoziție de petrecere, glumind și pozând fericiți pentru camere, cei doi au stârnit reacții imediate. Pe bune, chimia dintre ei a fost evidentă. Un utilizator de Instagram a remarcat în comentarii: „Îmi dă un vibe de ‘Cum să nu pierzi un Kennedy în 10 zile’.”

„Codat anii 2000,” a spus un altul. Energia de comedie romantică a fost, fără îndoială, prezentă.

Recomandari Cina Chanel pre-Oscar a strâns zeci de vedete de la Al Pacino la Kristen Stewart

O ținută de sirenă… șic

Iar Pidgeon a strălucit la propriu într-o rochie furou cu paiete într-o nuanță de albastru-mov deschis, din colecția Métiers d’art 2026 a lui Matthieu Blazy. „Mă simt ca o sirenă,” a declarat Pidgeon. Actrița a continuat, glumind pe seama culorii: „Culoarea asta! E ca pasta de dinți… dar o pastă de dinți super șic.”

Ținuta a fost completată de pantofii mult-căutați din colecția de primăvară 2026, într-o combinație de verde mentă și negru. A purtat și o geantă de seară Chanel Strass (cu perle de imitație și metal auriu), alături de o serie de bijuterii ale casei de modă: un inel Bouton De Camelia, inelul transformabil Extrait De Camelia și cerceii Bouton De Camelia.

Eleganță clasică pentru Kelly

Partenerul ei de pe ecran, Paul Anthony Kelly, a optat pentru un costum negru, croit impecabil. A purtat o cămașă de mătase neagră, descheiată, renunțând la cravată pentru un look relaxat, dar elegant.

Recomandari Giorgio Armani aduce elita Hollywood-ului la petrecerea sa de dinaintea Oscarurilor

A fost un moment important pentru amândoi.

Stilul personal, dincolo de personaj

Dar stilul lui Pidgeon se conturează din ce în ce mai clar, fiind uneori în ton cu personajul său, Carolyn Bessette Kennedy, dar adesea injectând o notă mult mai jucăușă. Recent, a fost văzută purtând o jachetă peplum de la Celine, o cămașă mătăsoasă de la Colleen Allen, un designer preferat în New York, și articole din piele de la Prada.

Actrița a fost fotografiată și cu o geantă Loewe Amazona, dar și cu un model de umăr Bvlgari Rodeo de culoare camel. V-ați fi imaginat-o purtând o rochie balon roz pastel de la Balenciaga la SAG Actors Awards 2026? Ei bine, a făcut-o.

Recomandari Harry Styles a făcut spectacol la SNL cu ținute Chanel și balerini

O listă de invitați plină de staruri

Cei doi actori din ‘Love Story’ nu au fost singurele vedete prezente la evenimentul exclusivist. Alături de ei s-au aflat și alte nume mari de la Hollywood, de la actori nominalizați la Oscar precum Jessie Buckley, Elle Fanning și Teyana Taylor, până la Gracie Abrams, Kristen Stewart și Lily Rose-Depp.