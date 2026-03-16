Actrița Sarah Pidgeon a avut o apariție de neuitat la petrecerea Vanity Fair Oscar 2026, care a avut loc pe 15 martie în Los Angeles. Pentru primul ei weekend la Oscaruri, a ales o creație custom Calvin Klein. O rochie care aduce un omagiu stilului minimalist al anilor ’90, dar cu un twist contemporan.

O apariție inspirată de Carolyn Bessette Kennedy

Rochia lungă, încrustată cu cristale și paiete de platină, a avut bretele micro spaghetti și a fost accesorizată simplu, cu un clutch argintiu CK One. Părul ei blond a fost purtat drept, cu o cărare pe mijloc. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare, fiind un tribut adus lui Carolyn Bessette Kennedy (CBK), un veritabil icon al modei minimaliste din anii ’90. E drept că Bessette Kennedy prefera adesea Calvin Klein, dar și Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier sau Alexander McQueen.

Numai că, prin materialele strălucitoare, ținuta lui Pidgeon a oferit o declarație modernă și mult mai jucăușă, perfect aliniată cu stilul ei personal.

Stil personal și alegeri îndrăznețe

Dar stilul lui Pidgeon nu se oprește aici. V-ați întrebat vreodată ce poartă o actriță în ascensiune zi de zi? Garderoba ei include piese cool, de la jachete peplum Celine și articole mătăsoase semnate de Colleen Allen, un brand favorit în New York, până la piese din piele de la Prada. Și nu de puține ori este văzută cu accesorii it, precum geanta Loewe Amazona sau un tote Bvlgari Rodeo de culoare tan.

Pe covorul roșu, moda ei devine experimentală și frumoasă în același timp, un exemplu fiind rochia balon roz pastel de la Balenciaga pe care a purtat-o la Premiile SAG Actors 2026 (un eveniment major pentru breasla actorilor).

„Ca o sirenă” într-o rochie Chanel

Iar weekendul Oscarurilor a început pentru ea la fel de spectaculos. La petrecerea anuală pre-Oscar organizată de Charles Finch și Chanel, actrița a purtat o rochie slip cu paiete într-o nuanță de brebenoc, din colecția Métiers d’art 2026 a lui Matthieu Blazy.

O declarație de stil clară.

Pidgeon a mărturisit că s-a simțit „ca o sirenă” și a adorat culoarea, pe care a descris-o drept „super șic de pastă de dinți”. La evenimentul Chanel, Sarah Pidgeon a fost însoțită de colegul ei de platou din serialul *Love Story*, Paul Anthony Kelly.