Sarah Michelle Gellar a readus în atenție una dintre cele mai populare siluete de încălțăminte din anii ’90, în timpul unei apariții de luni seara în New York. Actrița a purtat o pereche de pantofi negri din piele lăcuită cu platformă, un model care amintește puternic de perioada în care juca în celebrul serial „Buffy the Vampire Slayer”.

Un look direct din anii ’90

Ținuta aleasă de Gellar a fost compusă dintr-o rochie albă scurtă, o jachetă neagră supradimensionată și dresuri negre transparente. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea. Modelul păstrează forma clasică a mocasinilor penny, cu o baretă peste rist, cusături specifice și un vârf rotunjit-pătrățos.

Platforma groasă și tocul bloc înalt oferă o înălțime considerabilă, iar finisajul lăcuit transformă pantoful dintr-unul clasic, de campus, într-o piesă mult mai elegantă și îndrăzneață. Pantoful este glossy, masiv și bine ancorat în stilul nonconformist al acelei decade.

O aluzie la Buffy, spaima vampirilor?

Iar momentul ales pentru această apariție pare să spună o poveste. La doar câteva zile după ce proiectul de relansare a serialului „Buffy the Vampire Slayer” a fost oficial anulat, Gellar a ieșit pe stradă într-o ținută care amintește mai puțin de covorul roșu și mai mult de stilul prep-meets-oddball care definea peisajul din Sunnydale. Pe bune, cum să nu te gândești la stilul vestimentar de la finalul anilor ’90, poate chiar cu o mică influență de la personajul Willow Rosenberg?

Nu este singura vedetă care iubește acest trend

Numai că Gellar nu e singura care a readus în prim-plan acest tip de încălțăminte. Atât mocasinii clasici, cât și cei cu platformă, au revenit în forță încă din toamna trecută. Amanda Seyfried, de exemplu, a fost văzută purtând în repetate rânduri mocasinii ei Miu Miu toamna trecută, mizând pe latura clasică a modelului.

În schimb, Taylor Swift a dus trendul la un alt nivel, optând pentru o pereche de pantofi Gucci cu platformă și baretă la spate, în timpul unei plimbări prin SoHo în noiembrie 2023.

Perioada platformelor pentru Sarah

Actrița pare să aibă o pasiune pentru platforme în ultima vreme.

În luna februarie, de exemplu, a purtat o pereche de sandale aurii impunătoare de la Casadei la finala „Star Search” de la Netflix, eveniment desfășurat în Los Angeles. E drept că acei pantofi (speciali pentru covorul roșu) erau clar eleganți, însă perechea de luni seara din New York are un aer mult mai relaxat, perfect pentru o ținută de zi cu zi.