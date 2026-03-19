Sarah Michelle Gellar a captat toate privirile la New York, prezentând o apariție vestimentară îndrăzneață. Actrița a ales un ansamblu Dolce & Gabbana complet negru pentru proiecția filmului „Ready or Not 2: Here I Come” miercuri seară. Așa a canalizat perfect atmosfera horror a peliculei, optând pentru un look cu adevărat memorabil.

O aparitie in stil gotic la New York

Vedeta, cunoscută pentru rolurile sale din filme de groază, a îmbrăcat o fustă neagră cu talie înaltă, un bolero cu mâneci lungi și un top tip braletă din dantelă, toate semnate de brandul italian de lux. Întregul stil, gândit de stilista Tara Swennen, a fost o expresie clară a glamourului întunecat. Era o alegere ideală pentru evenimentul dedicat unui film horror, nu-i așa?

Trendul braletelor, reinventat

Gellar a integrat braleta în stilul popular de stratificare a sutienelor, o tendință care a revenit puternic pe covorul roșu în 2024. Kristen Stewart, Katie Holmes și Rosie Huntington-Whiteley se numără printre celebritățile care au adoptat acest look. Numai că braleta purtată de Sarah Michelle Gellar a avut un design izbitor de similar cu un stil abordat de Demi Lovato la o petrecere Nylon în octombrie 2025.

De la accesorii la machiaj

Actrița a continuat tema stilistică întunecată cu pantofi negri cu toc. A optat pentru piese de bijuterie minimale, inclusiv cercei delicați și inele. Iar la capitolul machiaj, părul blond al actriței a fost aranjat în bucle lejere, care îi cădeau pe umeri. Sprâncenele accentuate, ochii conturați și un ruj roz lucios au completat perfect look-ul.

Influenta actritei continua

Sarah Michelle Gellar, o stea majoră din anii ’90 până astăzi, a fost o figură importantă în modă de ani buni. Influenta ei asupra tendințelor persistă. De exemplu, luni seară, tot la New York, Gellar a abordat un stil inspirat din anii ’90, purtând niște mocasini cu platformă și toc. Aceștia aveau forma clasică de penny loafer, cu o curea peste partea superioară, cusături decorative și un vârf pătrat rotunjit. Partea din față a pantofului se așeza pe o platformă groasă, în timp ce un toc bloc înalt oferea siluetei o înălțare suplimentară.

Cifrele vorbesc de la sine.

Despre „Ready or Not 2”

„Ready or Not 2: Here I Come” este continuarea filmului horror slasher „Ready or Not” din 2019. Pelicula le are în distribuție pe Samara Weaving în rolul lui Grace și pe Kathryn Newton, care o interpretează pe sora ei înstrăinată. Ambele se trezesc ținta unei noi serii de crime, după ce Grace a supraviețuit unei experiențe brutale, aproape fatale, din primul film. Filmul „Ready or Not 2: Here I Come” intră în cinematografe vineri.