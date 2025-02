Respecta aceste sapte reguli si vei avea abdomen plat in 30 de zile. Este nevoie de putina ambitie, dar cum rezultatele apar foarte repede, tocmai satisfactia reusitei te va mobiliza. Te avertizam ca primele zile sunt mai dificile, dar daca vei aplica in fiecare zi cel putin cinci din aceste reguli, in 30 de zile vei avea un abdomen plat.

Sapte reguli pentru abdomen plat in 30 de zile

Dieta este esentiala. Este important sa reduci aportul de calorii pentru a pierde grasime. Reducerea aportului de calorii, in fiecare zi, zi de zi cu circa 500-700 d ecalorii te va ajuta sa scapi de circa 4-5 kilograme intr-o luna. Elimina dulciurile, inlocuindu-le cu fructe, elimina carbohidratii procesati (painea alba, orezul alb) si inlocuieste-le cu alimente integrale. Creste consumul de lichide, de preferat apa simpla cu circa un litru pe zi si vei fi fericita sa vezi ce rezultate fantastice vor urma!

2. Nu manca carbohidrati albi

Elimina carbohidrati din cereale si legume. Elimina pastele, orezul, faina alba, combinata cu zahar si grasimi, elimina excesul de grasimi. Consuma grasimi sanatoase (peste si avocado), consuma lactate degresate si proteine, fructe si lichide fara calorii.

3. Mananca proteine la toate mesele si mai ales la micul dejun

Mananca un mic dejun bogat de proteine. Proteinele ofera energia de care ai nevoie pe tot parcursul zilei, dar nu aduce aport de grasimi. Consuma carne slaba, oua, lactate degresate, branza slaba si sau tofu si va fi perfect!

4. Include supe si iaurt in dieta, in fiecare zi

Iaurtul nu trebuie sa-ti lipseasca din dieta zilnica. Te ajuta sa scazi in greutate si aduce nutrienti valorosi. Apoi, consuma in fiecare zi corbe si supe slab calorice din legume, cu mult suc de lamaie sau bors. mananca-le reci, fara paine, in orice cantitate. sunt un miracol pentru dieta si una dintre cele mai bune solutii pentru scaderea in greutate.

5. Inlocuieste alimentele procesate cu cele naturale, iar pe cele bogate in calorii cu variante light

Simplul fapt de a renunta la carnea de porc, la laptele integral si la dulciuri, prin inlocuire cu carne de peste sau pui, lapte si lactate degresate simple (fara arome si coloranti) si respectiv cu fructe va reduce aportul de calorii cu 500- 600 de unitati in fiecare zi.

6. Fa programe de antrenament cardio

Programele de antrenament cardio sunt esentiale, iar zona de interesa este musculatura abdomenului.

7. Fa yoga

Este o buna cale prin care poti pierde in greutate. Practica exercitii de yoga in fiecare zi. Circa 30 de minute de yoga pe zi sunt ideale pentru realizarea scopului urmarit. In plus mergi pe jos, in fiecare zi cel putin o ora. Este cea mai buna si cea mai completa forma de miscare zilnica.

Respecta aceste reguli pentru 30 de zile si rezultatele te vor uimi. Succes si astept sa-mi spui rezultatele despre abdomenul plat pe care l-ai recuperat!