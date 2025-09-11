Șapte probleme de sănătate generate de utilizarea telefonului în timp ce ești la toaletă

Cât timp petreci pe toaletă cu telefonul? Pentru mulți, acest obicei pare lipsit de riscuri, însă cercetătorii avertizează că depășirea a 3-5 minute poate avea efecte negative asupra sănătății. Să vedem care sunt cele 7 afecțiuni documentate de specialiști.

Hemoroizii: riscul statului îndelungat Un studiu publicat în Journal of Clinical Gastroenterology a arătat că folosirea smartphone-ului pe toaletă crește riscul de hemoroizi cu 46%. Explicația este simplă: 37% dintre participanți au stat peste 5 minute pe toaletă, deși durata recomandată este de 2-3 minute. Hemoroizii sunt vase de sânge mărite din jurul anusului, care apar din cauza presiunii crescute asupra țesuturilor anale. Statul îndelungat sau efortul excesiv la defecație favorizează inflamația acestor vase. Simptome: sângerare nedureroasă, mâncărime, disconfort

Complicații: anemie, tromboză hemoroidală

Prevalență: între 50 și 85% din populația globală De multe ori, hemoroizii pot trece neobservați, însă în cazuri mai grave pot duce la complicații precum anemia sau formarea de cheaguri de sânge, care provoacă dureri intense.

Fisuri anale și prolaps rectal Statul prelungit pe toaletă poate duce la apariția fisurilor anale, mici tăieturi la nivelul mucoasei anale. Acestea sunt deseori însoțite de dureri semnificative și sângerări roșii vii la defecație. Mucoasa anală este subțire, iar presiunea prelungită favorizează acumularea de sânge și întinderea țesutului, ceea ce îl face mai vulnerabil la leziuni atunci când are loc eliminarea scaunului. Prolapsul rectal: o complicație rară, dar gravă Prolapsul rectal apare atunci când rectul iese parțial prin anus, după perioade lungi de stat pe toaletă. Într-un caz documentat, un bărbat care petrecea zilnic 30 de minute pe toaletă jucându-se pe telefon a ajuns să aibă nevoie de intervenție chirurgicală pentru această problemă. Presiunea crescută asupra abdomenului slăbește mușchii planșeului pelvin, care susțin organele interne, inclusiv rectul. La femei, acest lucru poate duce și la prolapsul altor organe pelvine. Prolapsul rectal este o afecțiune dureroasă, iar în cazurile severe sau recurente, este necesară intervenția chirurgicală.

Alte probleme: hernii, leziuni și amorțeală Statul prelungit și efortul la defecație pot contribui la apariția herniei hiatale, mai ales la persoanele în vârstă sau cu obezitate. O parte din stomac și alte organe abdominale pot aluneca în cavitatea toracică, provocând dureri, indigestie și disconfort toracic. Riscul apariției ulcerelor cutanate la persoanele în vârstă

Amorțeala picioarelor din cauza compresiei nervilor (neuropatia de toaletă) Amorțeala picioarelor apare atunci când nervii și vasele de sânge sunt comprimate prea mult timp. De obicei, senzația dispare după câteva minute, dar există și cazuri grave, când statul prelungit pe toaletă a dus la complicații serioase. În unele situații, statul prelungit pe toaletă poate provoca leșin, cunoscut sub numele de sincopă vasovagală. Acest lucru se întâmplă când presiunea asupra nervului vag determină scăderea bruscă a tensiunii arteriale și a ritmului cardiac, ceea ce poate duce la amețeli sau pierderea cunoștinței.

Ce poți face pentru a preveni aceste afecțiuni Medicii recomandă reducerea timpului petrecut pe toaletă și schimbarea poziției în timpul defecației. Deși poziția de ghemuit este considerată benefică pentru eliminarea scaunului, unele studii sugerează că ar putea crește riscul altor probleme, cum ar fi leziunile tendonului lui Ahile. Nu sta pe toaletă mai mult de 3-5 minute

Consumă mai multe fibre și apă pentru a preveni constipația

Adresează-te medicului dacă ai nevoie să forțezi sau dacă observi sângerări Adoptarea unor obiceiuri sănătoase poate reduce semnificativ riscul apariției acestor probleme. O alimentație bogată în fibre și hidratarea corectă ajută la o digestie mai ușoară și la evitarea efortului la toaletă. Este important să fii atent la semnele transmise de corp și să nu ignori simptome precum sângerarea sau durerile persistente. Intervenția la timp poate preveni complicațiile.

Folosirea telefonului pe toaletă a devenit un obicei comun, însă puțini știu ce riscuri implică. Prin conștientizarea acestor pericole și adoptarea unor măsuri simple, cum ar fi limitarea timpului petrecut pe toaletă și menținerea unei diete echilibrate, poți preveni majoritatea acestor afecțiuni. Sănătatea începe cu gesturi mici și decizii informate, chiar și atunci când vine vorba de rutina zilnică la toaletă.

