Vitamine pentru depresie care iti pot imbunatati starea de spirit

O dieta care duce lipsa vitaminelor cheie si a nutrientilor poate fi de vina pentru starea negativa de spirit. Iata cele mai importante suplimente pentru cei care se confrunta cu simptome de anxietate, depresie, stres si altele.

Vitamina D

In functie de locul in care locuiti in tara sau in lume, vitamina D poate fi dificil de obtinut. Un total de trei sferturi din adolescentii si adultii americani sunt deficienti in “vitamina soarelui”, cel mai probabil pentru ca expunerea lor la lumina soarelui este limitata – si corpul produce vitamina D atunci cand pielea este expusa la lumina soarelui. Acest nutrient este foarte important si joaca un rol in cele mai multe functii ale corpului. Exista un numar mare de receptori pentru vitamina D in creier, indicand faptul ca acesta joaca un rol in functia cognitiva.

Omega 3

Cercetarile in curs de dezvoltare sustin teoria conform careia acizii grasi omega-3 joaca un rol important in sanatatea creierului, in special cand vine vorba de ameliorarea simptomelor de depresie, de functionare cognitiva si de starea de spirit. Una dintre modalitatile principale de a avea mai multe omega-3 in dieta dvs. este de a manca peste gras, cum ar fi macroul, somonul si heringul, precum si nuci si seminte cum ar fi semintele de chia, semintele de in, migdale si nuci. Daca nu iti place pestele, poti suplimenta cu ulei de peste – avantajele merita.

Vitamina B6

De asemenea, cunoscuta sub numele de piridoxina, vitamina B6 joaca un rol important intr-o gama larga de functii corporale, fizice si psihologice. Este deosebit de importanta atunci cand vine vorba de functionarea nervilor, care este unul dintre motivele asociate in mod obisnuit cu tulburarile neuropsihiatrice, inclusiv depresia. B6 este foarte implicata in metabolismul estrogenelor, deci deficienta poate fi foarte inrudita cu PMS si depresia hormonala de dezechilibru. Anticonceptionalele epuizeaza vitaminele B, in special B6, astfel incat suplimentarea este foarte recomandata pentru cele care iau aceste pastile. Se recomanda o doza zilnica de 25 mg, desi este posibil sa aveti nevoie de mai mult daca luati anticonceptionale.